Política, tipo de cambio y reservas: las claves financieras de la semana

Los inversores estarán atentos al monitoreo de la evolución de las diferentes variables económicas, incluyendo el potencial desembolso del FMI

Las señales políticas, la estabilidad del tipo de cambio y el comportamiento de las reservas, incluido el potencial pago del Fondo Monetario Internacional (FMI), son algunas de las claves para las próximas semanas, que servirán para evaluar si los valores mínimos de la semana pasada para los activos financieros son un piso y, si en consecuencia, alcanzan para sostener la recuperación reciente. En lo externo, mientras tanto, concentrarán toda la atención las señales de política monetaria, señala desde Portfolio Personal, Sabrina Corujo, para La Nación.



Habrá que estar pendiente de si llegará el desembolso del FMI por unos u$s5400 millones, que es algo clave para cerrar las necesidades financieras de lo que resta del año. Aun con el reperfilamiento de las letras de corto plazo, que alivianó los pagos de los próximos meses por unos u$s6000 millones, este pago por parte del organismo y el de diciembre son indispensables para el objetivo de, al menos, cerrar la brecha hoy existente.



Esto incluso deja hasta en un segundo plano a 2020, año para el que no hay una visión positiva en materia de financiamiento. Las necesidades sumarán alrededor de u$s20.000 millones y el mercado que se mantendría cerrado para la Argentina.

De allí, la importancia de la reestructuración de deuda que se analiza y que cobra racionalidad en este escenario. Las cotizaciones de los bonos son un fiel reflejo de que la necesidad de una renegociación es un hecho, aunque se discutirán después las condiciones -ya que hoy los precios descuentan que existirá mucho más que un reperfilamiento voluntario-. Primero, igualmente, será importante evitar antes un default.



"El comportamiento de las variables financieras sigue y seguirá al ritmo de la dinámica de la transición política", advierte Corujo.

Te puede interesar ¿Macri tiene chances de sumar más votos en las elecciones de octubre?: el crudo diagnóstico de Tereschuk

Los datos económicos esperados para las próximas semanas, que comenzarán a reflejar algunos números de agosto, serían negativos, según se espera. Es clave el seguimiento de los datos de los dólares, los depósitos y las tasas. Se trata de variables que, lógicamente, son muy sensibles a las señales políticas.



El marco actual, según se insiste en señalar, está signado por una crisis de confianza, que en el contexto actual no se despejará hasta tanto se disipe el tema electoral y se comiencen a conocer señales de las política fiscal, financiera y monetaria del próximo gobierno y, claro está, los datos de quiénes integrarán su equipo económico.

En esta coyuntura, se deberá aprender a convivir con volatilidad alta, buscando, en el mejor de los casos, momentos de cierta estabilización en las cotizaciones y rebotes puntuales. De hecho, oportunidades de trading en este escenario existirán, pero no serán para todo tipo de inversor. La recomendación general sigue siendo de cautela en las estrategias financieras.



En la semana que terminó la atención estuvo centrada en el resultado del control de cambios impuesto por el Gobierno el domingo pasado. Si dudas, esto seguirá siendo así en las próximas semanas. Se entiende que gran parte de las medidas económicas y financieras ya están sobre la mesa, pero no se pueden descartar que haya nuevas, dada la coyuntura. Monitoreo el dólar y las reservas -un objetivo explícito de los funcionarios del Gobierno- será una práctica diaria.



Hubo ciertas buenas señales en las últimas ruedas, como la desaceleración del proceso de caída de las reservas y la baja del nivel de volatilidad ante una mayor estabilidad del tipo de cambio. El dólar cerró en $55,8 -en su versión minorista, en $58- con una caída en la semana del 6%, y sin que se ampliara durante las últimas ruedas la brecha con otros tipos de cambio de referencia. No obstante, sacar conclusiones por lo que pasó en una semana sería ingenuo. Habrá que poner todo a prueba en las próximas semanas, en las que habrá más señales políticas e irán cayendo fechas de pagos de deuda.



En breve llegará la reunión del Banco Central Europeo (BCE) y después, la de la Fed. En ambas, básicamente se esperan políticas monetarias más flexibles, ante la desaceleración económica ya reconocida en las minutas de cada entidad.



La reunión del BCE será el 12 de este mes, y las expectativas del mercado están puesta en el anuncio de un fuerte programa de estímulos.

Te puede interesar En busca del milagro, Vidal se despega de un Macri golpeado por el dólar y el cepo para hacer su propia campaña

En consecuencia, lo que se decida tendría un fuerte impacto en el mercado.

¿Qué se espera? Una combinación de una baja de tasas, un compromiso de mantenerlas bajas por mucho tiempo y un sistema para compensar a los bancos por la liquidez.

Probablemente también pueda esperarse la reactivación del programa de compras de deuda. En tanto, en la semana siguiente la atención se centrará en la reunión de la Fed, que llegará el miércoles 18. En este caso, la probabilidad de un recorte de tasas se descuenta en un 100 por ciento.

"Esto no evitará estar sobre la agenda económica, que al fin y al cabo será clave para ver qué tan real es la profundidad de la desaceleración de la actividad económica. Por fuera de esto, habrá que mirar las negociaciones entre China y Estados Unidos, algo del Brexit, Italia y no mucho más", señala Corujo al matutino.