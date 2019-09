Juan Grabois responsabilizó a Patricia Bullrich y al Presidente Macri "por su seguridad"

El dirigente social dijo en una carta publicada en su página de Facebook que el gobierno promueve una situación de confrontación permanente

Juan Grabois dijo que "tres ministros del gabinete macrista volvieron a agredirme públicamente", destacando entre ellos a patricia Bullrich, señalando que fue "con total irresponsabilidad, abusando de la autoridad que les da su mandato institucional para atacar a un ciudadano".

Esto lo dijo en una carta publicada en su página de Facebook, en donde el líder de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP) advirtió que "el gobierno promueve a través suyo -refiriéndose a Bullrich- una situación de confrontación permanente y me han elegido como enemigo, casi diría, como blanco".

El objetivo de esta persecución de la que es víctima es "perjudicar al Frente de Todos" en las próximas elecciones mediante una "campaña de terrorismo psicológico del ejército de trolls macristas", y que esto es el resultado de "una interna evidente entre el ala violenta del gobierno y el ala dialoguista de la ministra (Carolina) Stanley", señala en el texto.



Y sostiene: "Sería bueno que en vez de pergeñar estrategias de manipulación para atacar a quienes ven como sus enemigos, se dedicaran a resolver los problemas de los argentinos".

Te puede interesar Polémica en España: denuncian que engañaron al Parlamento en la visita de Alberto Fernández

"En un momento donde deberían gobernar y dar respuestas a la situación económica, se ocupan de hacer campaña sucia, meterle miedo a la sociedad y perseguir a un dirigente social", enfatizó.

"A pesar de sostener que los planteos realizados son justos, legítimos y necesarios, el contexto de hostigamiento y manipulación nos obliga a replantear mi participación en ese proceso para preservar lo que hemos construido", asevera en otro tramo de la carta, tras lo cual afirma que no quiere "ser funcional a una estrategia de estigmatización y aislamiento de los movimientos populares ni a una operación política que pueda perjudicar electoralmente al Frente de Todos".



El dirigente social responsabilizó a la ministra Patricia Bullrich de todo: "Cuando la jefa máxima de las fuerzas de seguridad te pone directamente en la mira y trabaja para aislarte, te convertís en un blanco fácil. Hago, entonces, responsable a la Ministra Bullrich y al Presidente de mi seguridad, la de mi familia y mis compañeros".

"Tal vez, no sea el momento para algunos debates. No estoy seguro. Por lo pronto, intentaré correrme del lugar en el que me quieren ubicar, sin abandonar a miles de compañeros y compañeras que sienten que los expreso", concluyó.