Alberto F. contó cuáles serán las primeras medidas para la industria, campo y gremios si gana la Presidencia

"Hay que ponernos de acuerdo para que durante 180 días podamos recomponer salarios sin que esto signifique aumento de inflación", señaló

El candidato a presidente por el Frente de Todos Alberto Fernández confirmó que impulsará acuerdos con la industria, el campo y los gremios en el marco de un pacto social: "Lo primero que hay que hacer es parar la pelota, y eso significa ponernos de acuerdo entre todos para que durante 180 días podamos recomponer salarios sin que esto signifique aumento de inflación".

Siguió: "Es una convocatoria a todos los sectores. Espero mañana (miércoles) poder hablar con el presidente de la UIA. Y estoy viajando el miércoles a Tucumán para asumir allí un compromiso expreso con la industria. Para mí la industria es central en la Argentina del futuro. Hay que volver a poner a la industria en marcha. Tenemos que hacer un acuerdo con los industriales, con el campo y con los que trabajan".

En San Miguel, se hará un encuentro por los 50 años de la Unión Industrial de Tucumán del que participará Miguel Acevedo, presidente de la UIA. Juan Manzur, un peronista con enlaces en el mundo sindical, invitó a Héctor Daer de la CGT y abrirá la Casa de Gobierno para un café donde Fernández, que viajará junto a Sergio Massa, pivoteará entre Acevedo y Daer.

"No hay ninguna posibilidad de que me convenzan de que hay que reformar la Constitución", dijo en el canal TN el candidato a presidente del Frente de Todos.

Y agregó: "Acá la Justicia no funciona como Dios manda. En América Latina hay tres casos insoportables en materia de derecho que es el caso de Cristina, Lula en Brasil y Rafael Correa en Ecuador. Insoportable con la lógica judicial y jurídica. Es un escándalo.

Y le apuntó directamente a Pichetto, candidato a vicepresidente de Mauricio Macri: "Él decía lo mismo que yo, que había detenciones arbitrarias. Él lo fue a visitar a Julio De Vido a la cárcel. ¿Por qué cuando lo digo yo estoy en defensa de alguien?".

​Respecto a la crisis financiera y económica, para el candidato a presidente del Frente de Todos "no hay una regla para resolver los problemas de la economía" y que hay momentos "para ser liberal y otros para ser keynesiano".

Fernández añadió criticando al gobierno de Mauricio Macri: "Hay que pensar la economía sin dogmas y por dogmas hicieron el estrago que hicieron; creyeron que bajando el consumo iban a bajar demanda y los precios y eso nunca pasó".

En ese sentido, el ex funcionario pronosticó que, en un eventual mandato suyo, los primeros años "van a ser difíciles para la Argentina" porque van a "recibir una economía muy diezmada y muy destruida y un escenario internacional poco fácil".

​Por otra parte, al referirse a la inflación, dijo que "no se ha investigado" si la causa de la suba de los precios se debe a "la concentración" empresarial: "El nivel de concentración es enorme, por eso hay que favorecer la competencia que se fue perdiendo en la época de Cristina y se profundizó en este Gobierno".

El candidato presidencial del Frente de Todos había regresado al país este lunes luego de una gira por España y Portugal, donde se reunió con referentes políticos y económicos. Y en el aeropuerto de Ezeiza afirmó que el manejo futuro de la deuda externa sobrevoló todos esos encuentros porque "es un problema de la Argentina".

"Encontré en Sánchez y en Costa a personas que piensan muy parecido a lo que nosotros pensamos", afirmó Fernández en breves declaraciones formuladas a la prensa en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza. Pedro Sánchez es el presidente del Gobierno español en funciones, y António Costa, el primer ministro de Portugal.

El reportaje de la polémica

En el reportaje de julio, también en TN, Fernández y Morales Solá se habían cruzado cuando se habló de la propia situación económica, una polémica que continuó en los días siguientes y en la cual se involucró el entonces ministro de Hacienda Nicolás Dujovne.

"Quedarán todos los problemas que deja Macri", dijo Fernández durante aquella entrevista. Morales Solá le respondió: "Bueno, y también los que dejó Cristina". El diálogo continuó así:

- No, no, no. Todos los que dejó Macri. Seamos justos, Joaquín.

- No me puede decir la mitad de la verdad.

Entonces, Fernández respondió: "¿Quiere la verdad? Cristina dejó tres problemas en la economía argentina: cepo, inflación y déficit fiscal. El Gobierno levantó el cepo y el primer año tuvo 40% de inflación. ¿Cómo resolvió la demanda de dólares que el cepo evitaba? Empezó a tomar deuda, y terminamos con la soga al cuello. Cristina le dejó 25 o 26% de inflación, según ellos mismos. Estamos en 55%, ¿qué tiene que ver Cristina en esto? 1,8 puntos de déficit fiscal dejó Cristina, lo dice el Indec actual. Tenemos más de 6 puntos. ¿La culpa es de Cristina?".

Al día siguiente, en una serie de tuits, el entonces ministro de Hacienda Nicolás Dujovne salió a responderle a Fernández: "Alberto, hablemos con propiedad: el resultado fiscal está medido por el Ministerio de Hacienda , no por el INDEC (el que interviniste como Jefe de Gabinete). 1,8%? Pero eso incluye las rentas de ANSES y la plata que le sacaban al Central, a tasa 0%".