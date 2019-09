Emergencia alimentaria: el oficialismo define su estrategia para la sesión impulsada por la oposición

El bloque oficialista Cambiemos en la Cámara de Diputados terminará de definir este miércoles su estrategia para la sesión especial impulsada para este jueves por la mayoría de los bloques opositores para debatir el proyecto unificado por esas bancadas que busca declarar la emergencia alimentaria.

Esa estrategia se comenzará a definir este miércoles en una reunión de la denominada "mesa chica" del interbloque, integrada por los radicales Mario Negri y Miguel Bazze; los macristas Alvaro González y Silvia Lospenatto, y Juan Manuel López, de la Coalición Cívica.

Más tarde, se reúne el bloque de la UCR y luego, el pleno del interbloque de Cambiemos, donde se terminará de pulir la postura que llevará el oficialismo a la sesión convocada para el jueves a las 11.30.

Fuentes parlamentarias adelantaron que la voluntad de la mayoría de los miembros de la bancada oficialista es dar mañana el quórum para el debate del proyecto habilitar su tratamiento y proponer algunas modificaciones al texto impulsado por las diferentes vertientes del peronismo y aliados.

Si bien en un principio se manejaba la posibilidad de dejar que la oposición se encargara de juntar el quórum, finalmente Cambiemos resolvería sentar a los diputados en sus bancas desde el principio, e incluso habilitar el tratamiento del tema, trámite para el que se requieren los dos tercios de los presentes.

La posibilidad de neutralizar la sesión apelando a esa mayoría especial quedó descartada en las últimas horas, cuando entre la mayoría de los miembros del bloque de Cambiemos comenzó a imponerse la variante de "dar el debate".

"Vamos a dar el debate y vamos a ir por más: que voten la emergencia alimentaria hasta el 2023", expresó un diputado macrista que espera a mañana "para ver como el peronismo vota esa contrapropuesta".

La convocatoria a la sesión especial, presentada formalmente poco antes del mediodía del martes por Mesa de Entradas de la Cámara de Diputados, contempla el debate de todas las iniciativas presentadas por bloques de la oposición desde 2018, aunque formalmente se unificarán en un proyecto consensuado.

La iniciativa plantea la prórroga del decreto 108 firmado por Eduardo Duhalde en 2002 y que se extienda hasta el 31 de diciembre del año 2022 la Emergencia Alimentaria Nacional, además de impulsar la creación del Programa de Alimentación y Nutrición Nacional.

Además, el proyecto establece "un incremento de emergencia como mínimo del 50% de las partidas presupuestarias vigentes del corriente año correspondientes a políticas públicas nacionales de alimentación y nutrición".

En tanto, el presidente Mauricio Macri afirmó que si desde la oposición "quieren cambiar y ampliar" la ley de emergencia alimentaria el gobierno estará "disponible".

Además, remarcó que "hay herramientas suficientes para atender" las demandas de los sectores más necesitados, destacando la tarea de la ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley, al enfatizar que ella "siempre está ayudando".

En ese sentido, enfatizó que la ministra de Desarrollo Social "está siempre ayudando aquellos que son los que tienen la obligación primaria, que son los gobernadores" y agregó: "siempre estamos para asistirlos".

Macri, además sostuvo que "si quieren cambiar o ampliar el proyecto estaremos disponibles", luego de aclarar que la emergencia "está desde el 2002", dejando en claro que la iniciativa de la oposición no es ninguna novedad, destacando las acciones permanentes de Stanley, quien están en permanente diálogo con los distintos sectores sociales y esta semana recibió a los directivos de la CGT, junto a Dante Sica.

El presidente se pronunció sobre el proyecto que será tratado mañana en sesión especial del Congreso, en declaraciones formuladas a la prensa desde Oliveros, provincia de Santa Fe al inaugurar los 800 kilómetros de vías renovadas del FFCC Belgrano Cargas obras de acceso a los puertos de Timbúes.

Mientras el presidente fijaba la postura oficial desde Santa Fe, en la Casa Rosada el Jefe de Gabinete, Marcos Peña junto a Stanley delineaban la posición de Cambiemos en presencia del jefe de la Cámara baja, Emilio Monzó, el titular del interbloque de la UCR, Mario Negri; Álvaro González (Pro) y Juan Manuel López (CC).

Más temprano, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, advirtió que la ley de emergencia alimentaria que impulsa la oposición "ya existe", y consideró que, desde ese sector, "tienen como objetivo poner a este gobierno como un gobierno hambreador".

"Hoy existe una ley de emergencia alimentaria. Está vigente esa ley. Volver a votar una ley que está votada es querer decir que este gobierno ha dejado a sectores sin alimentación, cosa que tiene un objetivo político", dijo Bullrich en declaraciones a radio La Red.

"Votar una ley que ya existe tiene el objetivo de querer poner al gobierno como si fuera hambreador. No me parece, el Gobierno tiene problemas, hay inflación, pero no podemos aceptar eso que tiene que ver con una lógica política", añadió.

En ese marco, dijo que si la oposición "quiere tener un cierto protagonismo, que le digan al Poder Ejecutivo que tal partida la impute a comprar más alimentos, pero no votar otra ley con otra existente".

Ante una consulta, reconoció que "en la Argentina hay gente que pasa necesidades, y hay algunos que pasan situaciones más duras, pero tienen dónde acudir para salir de esto".

"Hoy en día hay una red de contención, y va a tener un sistema de atención en la provincia de Buenos Aires y en cualquier provincia. Si hay gente que pasa hambre, tiene comedores y una cantidad de lugares donde poder ir", consideró.