Titular del INDEC advirtió que se debe garantizar la independencia del organismo "para afianzar los avances"

Jorge Todesca, director del organismo estadístico, reclamó "un marco institucional sólido" que de continuidad a la labor estadística

El director del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), Jorge Todesca, reclamó "un marco institucional sólido" que pueda garantizar la independencia del organismo cuando comience un nuevo gobierno, en diciembre de este año.

"Los avances que hemos hecho en estos años necesitan afianzarse con un marco institucional más sólido que garantice la independencia profesional del Instituto y la estabilidad del personal y sus autoridades", manifestó Todesca.

Luego, expresó la necesidad de que "quien gobierne en diciembre tome un fuerte compromiso en esta dirección, para darle tranquilidad a los ciudadanos, a los que trabajan en el INDEC, y a los que miran las estadísticas desde el exterior para ver cómo marcha la economía en el país".

En su discurso, además, el director del organismo nacional acentuó: "En 2015, el Instituto estaba cuestionado: nadie sabía cuál era la inflación, la pobreza, las tasas de desempleo o la marcha de la actividad económica en la Argentina. Cuatro años después, no tenemos está discusión porque hemos logrado reconstruir información creíble". Y añadió que, si bien en el país "hay muchas etiquetas con espacios vacíos, el Sistema Estadístico Nacional (SEN) no es una de ellas porque con la ayuda de las direcciones provinciales de estadística logramos reconstruir el Instituto".

Todesca participó este martes del 50º aniversario del Instituto Provincial de Estadística y Censos (IPEC) de Santa Fe realizado en la Mutual de Ingeniería, ubicada en la capital santafecina. El acto fue presidido por el gobernador de la provincia de Santa Fe, Miguel Lifschitz, y contó con la participación del director del IPEC, Jorge Moore; directores del INDEC; funcionarios provinciales; y los equipos de trabajo de las direcciones provinciales de estadística de Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos.

En la misma línea que Todesca, el gobernador Lifschitz sostuvo que "las instituciones de estadísticas deben tener autonomía dentro del funcionamiento del Estado y contar en todas sus áreas con equipos técnicos consolidados que garanticen la continuidad de los procesos de gobierno". Y ratificó que "ha sido un logro de la actual conducción del Instituto nacional haber recuperado el prestigio que históricamente tuvo el INDEC en la Argentina".

Por su parte, Moore afirmó que "contar con organismos de estadísticas es una función primordial de los estados, sean nacionales, provinciales o municipales". Y agregó que "la elaboración de datos simples y creíbles debe contribuir a la aplicación de políticas públicas para luego medir los resultados".

A fines de agosto, Todesca dijo que "no podría seguir" en su cargo bajo una presidencia del candidato del Frente de Todos, Alberto Fernández, en caso de que se imponga en las elecciones, ya que "no hay una reflexión o autocrítica" sobre la intervención del organismo durante la anterior gestión de gobierno.

En esa línea marcó que "el hecho de que el Indec haya podido reconstruirse tiene que ver con la voluntad política fuerte del Presidente (Mauricio Macri) de avalarlo y de dar presupuesto, además de abrir canales internacionales".

"No podría seguir con una administración que supone que el garante de la independencia del Indec soy yo", aseguró Todesca en una entrevista con radio Continental en la que remarcó la importancia de que el Presidente le dio "las condiciones de trabajo".

"Yo pongo la advertencia porque no he visto que, al volverse a hablar del Indec, el principal candidato de la oposición (Alberto Fernández) habla de la independencia del organismo, pero no hay una reflexión o autocrítica sobre lo que ha sucedido".

A su vez dijo no creer que "se pueda hablar de que lo ocurrió (durante el kirchnerismo) en el Indec como un error" ya que "fue la aplicación de una política de Estado", entre las que mencionó "actitudes fraudulentas" y "la marginación o despido de trabajadores".

"Hubo que volver a reconstruir los datos para poder medir la inflación o la pobreza", analizó el economista y ex diputado nacional que caracterizó como "estadística militante" a muchos de los datos difundidos por el instituto entre los años 2006 y 2015.

Por otra parte, consultado por el comunicado del Frente de Todos luego de la reunión con autoridades del Fondo Monetario internacional (FMI), lo calificó de "sospechoso" porque "sabiendo de la situación crítica económica del país se induzca una turbulencia tan grande en lugar de ayudar a transitar".

"Tenemos un proceso democrático que está funcionando. Deberíamos deslizarnos de la manera más armónica y acordado para que este gobierno deje en las mejores condiciones posibles al país", apuntó Todesca.

Según Todesca, la nueva gestión del Indec ha sido "una fuente de información creíble de las cifras de pobreza" y que si bien "es lógico que la gente busque con su voto otra alternativa", es fundamental "tener una actitud responsable en beneficio del país".

"Los que estamos hoy en el gobierno y quienes aspiran a llegar debemos administrar responsablemente este período que queda por delante en beneficio del país", cerró.

Ayer, Todesca había publicado un comunicado en el que expresó su preocupación de que el proceso de recuperación de la credibilidad e independencia del Instituto "pueda ser respetado en el futuro" por quienes protagonizaron su "profundo avasallamiento institucional entre 2006 y 2015".