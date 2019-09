"Cuando Argentina vote en octubre, tendrá más pobres que en las PASO"

El candidato por el Frente Unite José Luis Espert también criticó el acuerdo de precios anunciado por Alberto Fernández en caso de ganar las elecciones

El candidato a presidente por el Frente Unite, José Luis Espert, indicó que cuando los argentinos voten en las elecciones del 27 de octubre, el país tendrá "más pobres que en las PASO" que se realizaron el 11 de agosto.



"Argentina va a votar en octubre con más pobres de los que tenía en agosto. Y con 5 millones más que hace un año", sostuvo el economista en un comunicado de prensa.



Espert se refirió al Indice de Precios al Consumidor (IPC), que aumentó 4% en agosto, con un incremento de 4,5% en el rubro "alimentos y bebidas", según informó ayer el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).



"Es la inflación que tiene un país normal, como Chile o Perú, en dos años, o en un año si fue muy malo. Con 4% más de inflación hay 500.000 personas más que entran en la pobreza", señaló.



Además criticó el acuerdo de precios anunciado por el candidato del Frente de Todos, Alberto Fernández, en caso de ganar las elecciones presidenciales.



"Yo no puedo creer que Argentina crea que un acuerdo de precios y salarios vaya a bajar la inflación. Le digo a Alberto Fernández que los problemas no se van a solucionar haciendo las cosas que ya que fracasaron", dijo Espert.



"Tiene que hacer algo distinto, libre comercio, un estado razonable y leyes laborales que promuevan el empleo. Con un acuerdo de precios, con controles, con apriete, no es el camino", concluyó.