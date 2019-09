Alberto Fernández: "En estas circunstancias, el debate puede ser un problema"

Desde Córdoba, Alberto Fernández habló sobre el debate presidencial, y dijo que era "un disparate" que se haya determinado que, por ley, debe existir esta instancia.

"En estas circunstancias, el debate puede ser un problema porque el Presidente va a tener que debatir con tres personas que hacen hincapié en la crisis económica", disparó, y agregó que no sabe cómo impactará en el mercado.



"Lo digo pensando en la Argentina. No lo entiendo. Pero si vamos al debate, iremos con toda la franqueza y la transparencia con la que siempre hemos planteado las cosas", añadió en comunicación telefónica con C5N. Así, dijo que su mayor preocupación está en la economía y que "lamenta" que al Gobierno le cueste encontrar una solución.



"Han decidido sostener el dólar a cualquier precio. Eso no está mal pero el precio que estamos pagando no es bajo", dijo. De todos modos, aclaró que no quiere opinar mucho al respecto porque después dicen que "intranquiliza a los mercados".

La entrevista con C5N se produjo luego de una reunión a solas que tuvo con Juan Schiarreti después de la misa que se realizó en Córdoba por el aniversario de la muerte de José Manuel de la Sota. Según contó Fernández, Schiaretti le dijo "con todas las letras" que cuente con él para gobernar en el futuro".



De todos modos, cuestionó: "Por su actitud, alguien puede entender que le da lo mismo el país de Macri que el país que yo propongo, pero cuando hablo con él, me doy cuenta que no tenemos diferencias sobre él país que yo propongo, y me parece que debe tener muchas diferencias con el país que propone Macri".



Fernández se quedará en Córdoba hasta mañana al mediodía porque, "por motivos de urgencia y fuerza mayor", deberá volver antes a Buenos Aires, por lo que quedaron suspendidas las actividades que estaban previstas para la tarde del lunes.