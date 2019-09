"Lo más probable es que el país se tiña del color del Frente de Todos"

El candidato presidencial consideró que Macri "no se le puede pedir soluciones ahora", después de "cuatro años de mal manejo de la política económica"

El candidato presidencial del frente Despertar, José Luis Espert, consideró que a la gestión de Mauricio Macri "no se le pueden pedir soluciones ahora", después de "cuatro años de mal manejo de la política económica", y sostuvo que "el daño ya está hecho", producto de haber aplicado "lo que se hizo siempre en la Argentina".

Además, volvió a enmarcar el apoyo que su espacio político brinda a la candidatura de Horacio Rodríguez Larreta en la ciudad de Buenos Aires en la necesidad de "balancear un poco, en el tercer distrito más importante del país" para que, a partir de diciembre próximo, "no sea todo monocolor".

"Lo más probable es que el país se tiña del color del Frente de Todos, porque muy probablemente ganen Alberto Fernández la Nación y Axel Kicillof en la provincia de Buenos Aires", vaticinó el economista.

Así lo expresó en declaraciones a Radio Cooperativa, en las que indicó que si bien tienen "infinidad de críticas" hacia la gestión de Rodríguez Larreta en la ciudad, en balance "ha hecho una buena gestión", una gestión "para rescatar".

"No creemos que (Matías) Lammens (el postulante porteño del Frente de Todos) sea un gran candidato y el Frente Despertar no tiene candidato propio en la ciudad. La cantidad de votos que sacamos en las Paso es crítica y ayuda a definir, entre otras cosas, si va a haber o no balotaje en la ciudad", argumentó el candidato.

No obstante, volvió a descartar de plano la posibilidad de que el frente que él representa establezca algún tipo de acuerdo electoral de cara a las elecciones generales del 27 de octubre próximo a nivel nacional o en la provincia de Buenos Aires.

Por otro lado, Espert insistió en plantear que, frente a la actual situación económica, el presidente Mauricio Macri, candidato a la reelección por oficialismo, "debería olvidarse de hacer campaña" y entendió que "la crisis sigue recrudeciendo".

"En el último medio siglo, la Argentina tuvo siete crisis atadas a siete planes que fracasaron y uno de ellos es el del actual gobierno", diagnosticó Espert, quien expresó su convicción de que el mandato de Macri finalizará "en una nueva crisis", producto de "haber hecho todo lo que siempre se hizo en la Argentina".

En este punto enumeró: "Una economía muy cerrada al comercio; leyes laborales de la época de la caverna, que no sirven para crear empleo, y un tamaño del Estado impagable e infinanciable".

"La crisis del plan económico de Macri es otra más. Parecemos 'el día de la marmota', repitiendo todo lo que ocurrió antes de la crisis y en la crisis", afirmó el candidato.

"El daño ya está hecho: fueron cuatro años de mal manejo de la cosa pública, un mal manejo de la crisis económica del año pasado, y no se pueden pedir soluciones a seis semanas, contra cuatro años de mal manejo de la política económica", concluyó el economista.