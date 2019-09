Garavano: "No le haría bien a nadie un traspaso de mando adelantado"

El ministro de Justicia agregó que es "prematuro cualquier análisis de este tipo hay que esperar a las elecciones generales del 27 de octubre"

El ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Germán Garavano, dijo que "no le haría bien a nadie un traspaso de mando adelantado" al ser consultado sobre esta posibilidad.

"No veo un traspaso de mando anticipado, eso no le haría bien a nadie, no le haría bien a la Argentina", destacó Garavano en declaraciones a Futurock.

El ministro agregó que además es "prematuro cualquier análisis de este tipo hay que esperar a las elecciones generales del 27 de octubre, y a partir de ahí ver si se trabaja para el balotaje".

"No hay que anticiparse, los argentinos tenemos esta tendencia siempre de anticiparnos pero tenemos que acostumbrarnos a que las cosas sucedan, que se den las elecciones, que el traspaso de mando se produzca cuando esté estipulado legalmente", insistió.

Garavano agregó que un eventual traspaso "tampoco le hace bien a la oposición" y que "cuanto más respetemos las instituciones, las leyes y podamos convivir todos en paz es la dirección en la que tenemos que caminar juntos más allá de las diferencias políticas".

En las primarias del 11 de agosto pasado el candidato opositor Alberto Fernández (Frente de Todos) aventajó por más de 15 puntos al candidato del oficialismo, el presidente Mauricio Macri.