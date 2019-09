Diana Conti adelató cuál será el rol de Cristina si su fórmula llega al Gobierno

Diana Conti se refirió a las prioridades que marcarán la agenda de Alberto Fernández ante un eventual triunfo en las elecciones

La exdiputada Diana Conti analizó la coyuntura política y se refirió a las prioridades que marcarán la agenda de Alberto Fernández ante un eventual triunfo en las elecciones. También opinó sobre las causas de corrupción que implican a la exmandataria y cuál sería el rol de Cristina si su fórmula llega al Gobierno. "Cristina va a acompañar a Alberto al centro", pronosticó.



La exdiputada explicó que, si bien el kirchnerismo "no fue un gobierno de izquierda", Alberto Fernández es un candidato "un poco más de centro". En ese sentido, Conti destacó que, si el Frente de Todos gana las elecciones, Cristina Kirchner asumirá un rol "acorde a una vicepresidenta".



Por otro lado, Conti analizó que, de asumir Fernández, tendrá que hacer un ajuste, pero "distinto" al realizado por el gobierno de Mauricio Macri, y dijo que tendrá que ser "evitando el sufrimiento del pueblo argentino".



En ese sentido, desestimó cualquier tipo de reforma constitucional, ya que señaló que no se encuentra dentro de las prioridades del Frente de Todos. "El país no está para discutir cuestiones intelectuales, sino para cambiarles la vida a los argentinos que la están pasando muy mal", señaló a LN+.



Al ser consultada por los doce procesamientos y seis prisiones preventivas que implican a la exmandataria, Conti apuntó contra los tribunales federales de Comodoro Py: "Hubo un esfuerzo por llevar a jucio a Cristina y no pudieron".



En esa misma línea, opinó que se hicieron "esfuerzos descomunales" por incriminar a la expresidenta en hechos de corrupción, pero aún así "el ciudadano argentino fue a las unas e hizo ganar a la fórmula de Frente de Todos".



Sobre el juez Claudio Bonadio, quien firmó las seis órdenes de detención a Cristina Kirchner, Conti contó que en más de una oportunidad le consultó al magistrado sobre su accionar. Para la exdiputada, existieron "motivaciones personales", vinculadas con una "imputación a alguno de sus hijos", que llevaron a Bonadio a "apartarse de su función judicial". Y sin brindar mayores precisiones, concluyó: "Ocurrió algo que él no perdona".