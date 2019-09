Son verdaderos los carteles de campaña del Frente de Todos para comunidades extranjeras en Lomas de Zamora

Circulan en redes sociales imágenes de tres carteles de campaña del intendente y candidato a reelección, Martín Insaurralde, dirigida al "voto extranjero"

Circula en Facebook un posteo con los carteles de campaña de Martín Insaurralde -actual intendente de Lomas de Zamora y candidato a la segunda reelección por el Frente de Todos- para las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) del último 11 de agosto. La propaganda bonaerense que busca captar el "voto extranjero" está dirigida a la comunidad boliviana, paraguaya y peruana que vive en ese distrito.



Insaurralde aparece en los carteles junto con el candidato a gobernador del mismo espacio, Axel Kicillof. Y el texto que acompaña la foto de los candidatos del Frente de Todos se orienta según cada comunidad. "Los paraguayos / bolivianos / peruanos elegimos futuro", es la consigna política.



Además, el posteo -que circuló por Facebook y tuvo casi -8 mil compartidos– aparece con el siguiente texto: "Pd: no son memes, camino negro lomas de zamora y ruta n 3 la matanza" (sic).



Reverso pudo confirmar que los carteles son verdaderos y, como afirma la publicación, se ubican sobre Camino Negro -entre las calles Quesada y Canadá- a la altura de Villa Fiorito e Ingeniero Budge, dos ciudades ubicadas en el norte del partido de Lomas de Zamora donde se nuclean las comunidades boliviana, paraguaya y peruana.

Los carteles son verdaderos

En la publicación viral, circulan tres carteles de la campaña que realizó el Frente de Todos en Lomas de Zamora para las PASO, según pudo confirmar Reverso a partir de la fecha de publicación de los posteos. Cada cartel está dirigido a las comunidades extranjeras que residen en el distrito bonaerense de tres países: Perú, Bolivia y Paraguay.

Reverso se contactó con el diputado provincial del distrito de Lomas de Zamora Federico Otermín y desde su despacho confirmaron a este medio que aquellos carteles fueron parte de la campaña del Frente de Todos dirigida al "voto de extranjeros". "Estos carteles son parte de una campaña offline para pedir el acompañamiento y el voto de extranjeros que viven en nuestro distrito", dijeron. Además, agregaron que, al ser parte de una campaña offline, se ubicaron en los barrios y en los centros culturales donde se nuclean las comunidades extranjeras.



Este medio pudo confirmar que aquello que señala la publicación (que los carteles se ubican en Camino Negro a la altura de Lomas de Zamora) es verdadero. Los carteles se colocaron sobre Camino Negro, entre las calles Quesada y Canadá, a la altura de Villa Fiorito e Ingeniero Budge, dos ciudades ubicadas en el norte del partido de Lomas de Zamora (ver acá).

Por último, en Villa Fiorito e Ingeniero Budge prevalecen las comunidades extranjeras. En su trabajo titulado "La inmigración paraguaya y boliviana en el norte de Lomas de Zamora durante los últimos 20 años", Jorge Luis Ossona, docente e investigador en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires (UBA), sostiene que "el cinturón peruano-boliviano" y los inmigrantes paraguayos se concentraron en el "límite entre el partido bonaerense de Lomas de Zamora y la Capital Federal", más precisamente en Villa Fiorito e Ingeniero Budge.

El "voto extranjero" en Provincia de Buenos Aires

En noviembre de 1995, a partir de la sanción de la Ley provincial N° 11.700, se definió el régimen electoral para los extranjeros con dos años de residencia o más en la Provincia de Buenos Aires: "Los extranjeros, de ambos sexos, mayores de edad, que sepan leer y escribir en idioma nacional, podrán ser electores en todos los comicios que se realicen para elegir Gobernador, Vicegobernador, Legisladores Provinciales, Intendentes Municipales, Concejales, Consejeros Escolares y Diputados Constituyentes". Esto significa que eligen todos los cargos provinciales. No votan, en cambio, para cargos nacionales (Presidente, Vicepresidente, Senadores y Diputados, entre otros).



Además, a diferencia de la Ciudad de Buenos Aires, desde la sanción de la Ley 14.086 el voto de los extranjeros pasó a ser obligatorio en Provincia. "Son electores todos los ciudadanos empadronados en la Provincia y los extranjeros que se encuentren inscriptos en el registro", dice la ley.



En las PASO, casi 700 mil extranjeros estuvieron habilitados para votar. En el Escrutinio Definitivo de Extranjeros en la provincia que gobierna María Eugenia Vidal (Juntos por el Cambio), en la categoría "Gobernador-Vicegobernador", el Frente de Todos obtuvo el 65,39% y Juntos por el Cambio, el 28,5%.



Reverso se comunicó con Hernán Mogni, secretario de la Fiscalía Nacional Electoral, a cargo de Jorge Di Lello, para saber si estos carteles de campaña violan alguna disposición electoral o pueden inducir a error. "En el caso del cartel dirigido a la comunidad boliviana, la propaganda tiende a identificar a Evo Morales [presidente de Bolivia] y a los extranjeros con una determinada lista, con un determinado candidato. Sin embargo, es una cuestión pintoresca y no tiende al engaño porque nunca se podría votar a Evo", afirmó Mogni.



Además, Mogni agregó: "Para que una campaña induzca a algún error, el engaño debe ser directo. No es este el caso". Lo mismo sostuvieron desde la Cámara Nacional Electoral ante la consulta de este medio.



