Por qué fracasó el gobierno de Mauricio Macri, según Beatriz Sarlo

La ensayista e intelectual habló sobre la situación económica de Argentina y sobre los errores de la actual gestión. Además opinó de Alberto Fernández

La prestigiosa ensayista e intelectual, Beatriz Sarlo, habló de la situación económica de la Argentina y analizó por qué para ella el gobierno de Mauricio Macri fracasó. "Primero creyó en sus propias promesas", advirtió.

"Fui a cubrir el último debate presidencial entre Daniel Scioli y Macri, y el creyó en serio que la inflación era un problema que se solucionaba en tres meses, que cuando él fuera presidente iban a llegar los brotes verdes y las inversiones, tanto lo creyó que tres meses después de comenzado su mandato se fue a Davos. No trajo ni un céntimo, pero se fue convencido de que le iban a cobrar sobre peso en la aerolíneas por todo lo que traía de inversiones a la Argentina", subrayó la intelectual.

Te puede interesar ¿Se viene un super impuesto al patrimonio en 2020?

Y agregó: "primero tenía un diagnóstico muy malo, y segundo él creía en ese diagnóstico. No tenía una relación cínica con su diagnóstico, no dijo algo en lo que no creía. Yo creo que tenía confianza".

Sarlo habló además sobre la situación económica de Argentina y sobre los errores de la gestión de Mauricio Macri. "Cuando se desprende de Prat-Gay, que es un gran economista y que ha sido exitoso en varias experiencias anteriores, hace ya una catástrofe", explicó en una entrevista con Marcelo Longobardi para la CNN.

Alberto Fernández es "muy inteligente", dijo Sarlo al analizar la candidatura presidencial del compañero de fórmula de Cristina Kirchner.