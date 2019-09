Horacio González reinvindicó a la guerrilla: cuál fue la respuesta del Gobierno

El secretario de Cultura se refirió a los dichos del ex director de la Biblioteca Nacional quien destacó una valoración positiva de la guerrilla

El secretario de Cultura de la Nación, Pablo Avelluto, calificó como "muy graves" las afirmaciones del ex director de la Biblioteca Nacional, Horacio González, quien destacó la necesidad de generar una "una valoración positiva de la guerrilla" de los ’70, al afirmar que "no podemos perdonar a quiénes levantaron las armas para matar a otros argentinos por sus ideas".



"Es difícil encontrar la valoración positiva de la guerrilla", aseguró Avelluto, al sostener que "es imposible" valorar el accionar de quiénes, dijo, "en nombre de la revolución utilizaron herramientas como el asesinato y los secuestros extorsivos".



González, referente del grupo de intelectuales Carta Abierta, había destacado en una entrevista con la Agencia Paco Urondo, la necesidad de generar una " valoración positiva de la guerrilla" de los 70 y aseguró que Cristina Kirchner no podría ser una "mera vicepresidenta".

Instó a "reescribir la historia argentina" y destacó: "Tiene que ser una historia dura y dramática, que se escape de los estudios sociales que la ven como una elección desviada, peligrosa e inaceptable".

También se había referido a la relación entre Alberto Fernández y Cristina Kirchner en un hipotético gobierno: "La senadora fue quien abrió paso a esta nueva etapa, Alberto no puede ignorar esto, pero ella tampoco puede tomar decisiones que debe tomar el presidente. Ese campo está por ser diseñado".



Al ser consultado sobre las afirmaciones de González, el secretario de Cultura sostuvo además que "la mayoría de los argentinos se opone a justificar la lucha armada como si hubiera sido algo que puede ser perdonable".



Finalmente, Avelluto añadió: "No podemos desde ningún punto de vista perdonar a quiénes levantaron las armas para matar a otros argentinos por sus ideas porque eso nos lleva muy atrás. Es muy grave lo que expresó Horacio González".