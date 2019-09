La otra pelea: ¿qué libro se vendió más, "Cantar la Justa" de Melconian o "Sinceramente" de Cristina Kirchner?

En "Cantar la justa" el economista ofrece su visión acerca de la economía y dedica al próximo presidente una mirada sobre los desafíos de la Argentina

"Cantar la justa", el nuevo libro del economista y ex presidente del Banco Nación, Carlos Melconian, se ubica primero en el ranking de los títulos más vendidos durante la semana del 16 al 22 de septiembre, según datos de dos de las cadenas de librerías más importantes del país.



Por su parte, "Sinceramente", el libro de la expresidenta y actual senadora nacional Cristina Fernández, si bien cayó algunos puestos continúa firme como uno de los libros más vendimos del año.



Editado por Planeta, "Cantar la justa" (308 páginas, $690) trata, según su autor, "sobre el devenir económico del cuatrienio 2016-2019: básicamente qué se recibió, qué se hizo y qué queda por hacer. Al final, me tomo el atrevimiento de escribir una carta para el presidente que asuma el 10 de diciembre de 2019".



1) Cantar la justa, Carlos Melconian (Planeta)



2) Los testamentos, Margaret Atwood (Salamandra)



3) Equilibrio, Daniel López Rosetti (Planeta)



4) Sinceramente, Cristina Fernández de Kirchner (Sudamericana)



5) Largo pétalo de mar, Isabel Allende (Sudamericana)



6) La chica que vivió dos veces, David Lagercrantz (Tusquets)



7) Decir presente. Hacer futuro, Facundo Manes (Planeta)



8) El principito, Antoine de Saint-Exupéry (Sudamericana)



9) Hoy no es siempre, Sabrina Silvia Critzmann (Planeta)



10) Cuentos cortos para soñar, Elena Lescoat (El Ateneo)



Fuente: El Ateneo

1) Cantar la justa, Carlos Melconian (Planeta)



2) Vida, Elisa Carrió (Planeta)



3) Los testamentos, Margaret Atwood (Salamandra)



4) Equilibrio, Daniel López Rosetti (Planeta)



5) Sinceramente, Cristina Fernández de Kirchner (Sudamericana)



6) Decir presente. Hacer futuro, Facundo Manes (Planeta)



7) Hoy no es siempre, Sabrina Silvia Critzmann (Planeta)



8) La chica que vivió dos veces, David Lagercrantz (Tusquets)



9) Largo pétalo de mar, Isabel Allende (Sudamericana)



10) Libertad libertad libertad, Javier Milei (Galerna)



Fuente: Cúspide