Analista de Clivajes: "En provincia de Buenos Aires, Vidal crece unos 4 puntos pero Macri se mantiene estancado"

Esteban Regueira, analista y consultor político, director asociado de Clivajes consultores, dialogó con iProfesional sobre el futuro presidencial del país

"Me parece que Alberto Fernández va a poder imponer sus condiciones porque es un cuadro político con suficiente fuerza", dice a iProfesional Esteban Regueira, analista y consultor político, director asociado de Clivajes consultores, en una charla profunda donde se analiza en detalle el contexto de cara a las elecciones.



Además, este Licenciado en Ciencia Política y docente, analiza la actualidad de Juntos por el Cambio, y cómo se pueden estructurar las fuerzas políticas luego que se defina el nuevo Presidente de la Nación.

-¿Cómo analiza que puedan ser los resultados para las elecciones en octubre?

-De cara a octubre, lo que uno puede ver y analizar es que por un lado se consolida el muy probable triunfo de Alberto Fernández porque, en base a los datos que analizamos, la diferencia es cada vez más grande, tanto a nivel nacional como en provincia de Buenos Aires y Capital Federal. Lo que es un dato importante a tener en cuenta es que hay una tendencia hacia la polarización más extrema porque Juntos por el Cambio y el Frente de Todos, que son las dos principales fuerzas, están concentrando ya más del 90% de la intención de voto. En Ciudad de Buenos Aires, si bien Mauricio Macri sigue siendo fuerte, hay una tendencia a acortar la diferencia por parte de Alberto Fernández que estaría perjudicando a Horacio Rodríguez Larreta.

En provincia de Buenos Aires, en cambio, lo que vemos es que, si bien la intención de voto de Fernández y Kicillof es muy similar, eso profundiza más la situación del Presidente. Esto se debe a que Vidal estaría creciendo unos cuatro puntos para la gobernación, pero Macri se mantiene estancado y no puede pasar el umbral de 34 o 35 puntos. Es decir, hay mayor crecimiento de la actual gobernadora bonaerense, por más que no le vaya a alcanzar para ganar.

-¿Qué cambió en los frentes que están en competencia desde los resultados de las PASO?

-Juntos por el Cambio ha tenido cimbronazos fuertes luego de las PASO. Una de sus virtudes hasta las elecciones primarias fue que siempre se comportó como bloque y nunca se vieron fracturas, pero ahora empiezan a aparecer rencillas que se pueden entender como fisuras y posibles quebraduras. De hecho, hoy la idea de María Eugenia Vidal y de Rodríguez Larreta es de provincializar o localizar en su propio distrito la campaña política, quitándolo a Macri de los carteles en vía pública, y los intendentes hacen lo propio. Incluso, varios de ellos sacaron de las imágenes a María Eugenia Vidal y ni siquiera utilizan los colores del partido, ni el nombre del mismo. Incluso el propio oficialismo lo esconde a Mauricio Macri de la campaña nacional, y no se ve su cara. En resumen, se ve dividida la campaña porque el Presidente aparece con perfil alto en sus redes sociales al llamar a juntarse las 30 ciudades, como si buscara retener al núcleo duro de Cambiemos, pero no parece ser un llamado a ensanchar más gente. Es un mensaje complejo que nota fisuras.

-¿Y el Frente de Todos?

-Por el lado del Frente de Todos, su estilo es más ordenado y tiene una postura muy similar a las PASO al poner más activa a la figura de Alberto Fernández, porque la coyuntura lo ha llevado así: a viajar al exterior y reunirse con representantes de bancos internacionales y hacer anuncios, pero sin buscar pelea con Mauricio Macri. Por eso los grandes cambios en cuanto a lo político se ven en la alianza Juntos por el Cambio.

-A todo esto, ¿cómo ve la reacción de la opinión pública?

-En la calle el comportamiento se ve alterado por los datos económicos por la nueva crisis económica que se desató el 12 de agosto, que achica más las posibilidades de revertir los resultados de las PASO para Mauricio Macri.

-¿Las medidas populistas y el control a la venta de dólares pueden ayudar al Gobierno a mejorar su desempeño en las elecciones?

-Creo que las medidas económicas llegan un poco tarde, la crisis empezó el año pasado cuando el Gobierno fue al Fondo Monetario a buscar ayuda. Los anuncios recientes paliaron un poco los efectos para que la situación no se ponga aun peor por la devaluación que hubo el 12 de agosto, con su directa transferencia a precios. Algo que desató una crisis inflacionaria que impactó de lleno en la sociedad, sobre todo en las clases más desprotegidas, las populares. Son medidas que parecen más a corto plazo, incluso varias se aplican hasta el 31 de diciembre. No sé si pueden generar grandes cambios en la performance electoral, porque lo que buscan en el fondo es contener una crisis a la que le tienen miedo que se les vaya de las manos.

-En el contexto actual, ¿qué cosas pueden hacer Juntos por el Cambio y Frente de Todos para traccionar votos?

-En cuanto a la recolección de votos, tanto Juntos por el Cambio como el Frente de Todos pueden crecer captando votantes de Lavagna, a los que votaron en blanco y aquél que no asistió a las PASO. Me parece que los otros votantes no van a "mudarse" de partido. En términos comparativos, la elección del 11 de agosto pasó más por lo económico que por lo pasional, no fue como la del 2015 donde había una economía más tranquila y el votante medio, que no estaba politizado, se inclinó más por una cuestión ideológica con la campaña de Cambiemos, con las banderas de "basta de corrupción" y de "basta a que vayamos en camino de ser Venezuela".



En cambio, en el presente, al votante medio la crisis lo afectó mucho y fue para otro lado su pensamiento, por eso optó por Alberto Fernández, por el llamado de unidad y de apoyo con todas las provincias. Es decir, se muestra mucho más abierto que lo que fue la última parte del kirchnerismo, y eso es una señal de que va a ir a buscar a aquél votante que todavía no se decidió o aquél que votó a Lavagna y duda en repetir su elección en octubre. Por eso, de acuerdo a lo que medimos, Alberto Fernández tiene potencial para crecer cuatro puntos más.

-En caso que Alberto Fernández sea el nuevo Presidente, ¿cómo piensa que va a manejar el poder con las diferentes corrientes del peronismo y con el kirchnerismo adentro?

-Es una buena pregunta. Me parece que Alberto Fernández es un cuadro político moderado, no es casual que Cristina Fernández de Kirchner se haya corrido al costado y a un rol secundario para proponerlo a él. No será una tarea sencilla para Alberto, especialmente sabiendo que va a subir en un contexto de crisis, donde se debe actuar rápido y bien para empezar a paliar los efectos. Creo que va a tener un desafío importante pero, a su vez, me parece que va a poder imponer sus condiciones, porque es un cuadro político con suficiente fuerza. Entiendo que tendrá un papel importante el Grupo Callao, que siempre estuvo muy cerca de él.

La idea de convocar a gobernadores, más allá del gesto político de federalizar, es una forma de abrir para coordinar y administrar el poder para no generar cortocircuitos porque el peronismo, así como es de amplio, también es peleador y fácil de generar fracturas. En cambio, Juntos por el Cambio y Cambiemos lograron comportarse como bloque, algo que al peronismo le cuesta. Habrá que ver cómo logra hacerlo. Creo que Alberto es una persona capacitada para eso, pero dependerá mucho del contexto en el que asume, que es el de crisis.

-¿Cómo quedará configurada y posicionada Cambiemos en caso de una derrota?

-Si se confirma la derrota a fines de octubre, va camino a la fractura. Ya se empiezan a ver estas problemáticas, donde por un lado se encuentra el sector del "Marcospeñismo", en el que han salido a cuestionar diversas cosas. Por eso me parece que Cambiemos se encamina a volver a ser más ese partido vecinal, donde sí va a quedar fortalecido Rodríguez Larreta, sobre todo si logra ganar un segundo mandato en la Ciudad. Lo más probable es que el radicalismo termine de irse, porque ya hubo problemas adentro de ese partido cuando en la convención de este año decidieron seguir apoyando a ser parte de Juntos por el Cambio. Entiendo que como cualquier derrota electoral, va a dejar heridos y en Cambiemos va a dejar más de uno.

Habrá que ver si desean continuar en la arena política, con un Macri que va a quedar muy desdibujado y con difícil pronóstico de regreso a la política, porque se está yendo con una gestión que realmente no fue buena. No pudo cumplir una sola promesa de campaña, porque se le disparó la inflación, el dólar, no pudo contener la recesión económica. Son muchas cuestiones que lo van a dejar muy dañado, en base a su futuro político. Otro panorama puede ser para María Eugenia Vidal y Horacio Rodríguez Larreta, que es un cuadro político con mucho futuro. No es descabellado que en breve vuelvan a la política.

-Y en caso de perder Cambiemos en las generales, ¿considera que Macri va a querer llegar al 10 de diciembre con el país con serios problemas o va a preferir entregar antes el poder?

-Creo que es una pregunta con final abierto porque hay que ver qué Macri tenemos el 28 de octubre: si un Macri mal perdedor, como el del lunes siguiente a las PASO que dejó correr al dólar, o un Macri conciliador como se lo vio unos días después. Quizás quiera configurarse como el primer Presidente no peronista que termina su mandato; o no, y adelantar su traspaso forzando la idea que no lo dejaron gobernar.

La realidad es que hay una presión de los mercados internacionales y de los grupos económicos que tienen bonos de deuda, que ya mencionaron que lo correcto sería adelantar el traspaso de poder. En lo personal, desde mi óptica política, creo que Cambiemos debe cumplir su mandato porque es la responsabilidad del Presidente gobernar en el plazo estipulado. También es verdad que si se desata una crisis que no se puede controlar, muchas veces esas decisiones son paliativas como para mostrar cambios. Dependerá mucho de lo que pase el día después.-