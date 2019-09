Sergio Massa: "La marcha del #SíSePuede es una gira de despedida del Presidente"

El candidato a diputado nacional por el Frente de Todos, Sergio Massa, pormenorizó la convocatoria del gobierno de este sábado

Sergio Massa criticó fuertemente la marcha del "Sí, Se puede" organizada por el oficialismo. Para el candidato a diputado nacional por el Frente de Todos, esta convocatoria no es más que una "despedida de Mauricio Macri del gobierno"



"Es una gira de despedida por distintas ciudades", explicó en declaraciones radiales.



El líder del Frente Renovador aseguró que lo único que la convocatoria pretende crear es una suerte de "mística" alrededor de la figura del presidente: "Obviamente el Gobierno, que vivió un retroceso y tiene a la mayoría de la sociedad dándole la espalda, intenta generar alrededor del Presidente alguna mística para tratar de recuperar una elección que no se recupera ni con marchas ni con gestos, sino más bien hubiese tenido alguna recuperación si hubiese entendido el mensaje de las urnas".



Massa definió a la convocatoria como oportunidad del gobierno para "recuperar la elección perdida". Sin embargo, añadió que para eso el oficialismo hubiera tenido que escuchar "el mensaje de las urnas y no lo hizo".



En tanto, el político se refirió a las criticas por parte del gobierno con respecto a su posición actual con el kirchnerismo y apuntó a la necesidad de acabar con la "grieta": " Tienen una lógica atada a una Argentina que se está terminando. Si no se supera la etapa de la Argentina dividida, de la pelea, no se van a tener posibilidad de crecer".



Finalmente, Massa habló sobre la crisis política y económica del país: "Estamos en una situación peor que hace cuatro años". Y afirmó que tanto como él como su espacio politico tienen la convicción de devolverle la alegría al pueblo: "Tenemos el enorme desafío de crecer respecto de esa enorme ola de esperanza que el 11 de agosto se expresó en toda la Argentina".