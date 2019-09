Pichetto: "La única batalla que se pierde es la que no se da"

El candidato Migiuel Pichetto arrancó su discurso diciendo: "La única batalla que se pierde es la que no se da y vamos a ganar esta elección"

El presidente Mauricio Macri inicia en Barrancas de Belgrano una nueva etapa "de cercanía a la gente" rumbo a las elecciones de octubre

"Venimos a convocar a los argentinos para que escuchen a los candidatos y los que están cerca de Cristina y Alberto Fernández. Muy recientemente vienen planteando reformar la Constitución. Hay movimientos sociales que nos hablan de la Reformar Agraria y que van a ocupar los departamentos desocupados", aseguró el senador y agregó: "Lo que está en juego son las libertades, la división de poderes. Libertades importantes que se valoran cuando no se tienen".



Luego aseguró que, a partir de ahora, "se acabó el ajuste, se acabó". También recordó que la administración actual fue la que mayor cantidad de dinero destinó a ayuda social.



"Los planes no pueden ser para siempre", remarcó el candidato a vicepresidente y agregó: "Tenemos que terminar con los mercaderes de la pobreza. A esos Jesús los hubiese echado del templo".



Para cerrar, aseguró: "Si gana Fernández, gana Cristina y va a gobernar ella. La que tiene el poder en ese espacio es Cristina Fernández de Kirchner, no tengan ninguna duda".