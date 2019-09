Video: Macri lanzó un nuevo spot en el que promete cambios para aliviar el bolsillo de la gente

El jefe de Estado lanzó un nuevo spot en el que reconoce que "fue demasiado" el esfuerzo que hicieron los argentinos en su primer mandato de Gobierno

El presidente Mauricio Macri lanzó este domingo un nuevo spot de campaña en el que promete que cambiará "lo que haya que cambiar" para "aliviar el día a día" de la gente y reconoce que "fue demasiado" el esfuerzo que hicieron los argentinos en su primer mandato de gobierno.

"Creeme que sé que el esfuerzo que tuviste que hacer, fue demasiado, me lo dijiste en las PASO, te escuché y tenés razón", declara el jefe del Estado, en un nuevo aviso que comenzó a difundirse hoy en medios audiovisuales y en el que apela a un tono intimista para pedir que lo acompañen con el voto.

"Sé que estás enojado o con bronca, pero quiero decirte que siempre traté de escucharte", comienza el mensaje del Presidente que busca este 27 de octubre revertir el resultado adverso de las primarias para lograr un segundo mandato.

"Te escuché cuando me dijiste que querías un gobierno que te diga la verdad, cuando me dijiste que querías un gobierno que no robara, te escuché cuando me pediste que urgente hiciera algo para que los narcos no sigan metiendo droga en la vida de tus hijos", prosigue.

"Te escuché cuando me dijiste que necesitabas viajar mejor, en trenes más seguros, te escuché cuando me dijiste que lo perdías todo cada vez que te inundabas y nadie hacía nada. Son muchas las cosas concretas que fuimos logrando juntos", añade.

Sentado, vestido de sport y mirando directamente a cámara, Macri finaliza el spot de poco más de un minuto hablándole directamente al votante, con la promesa de que si obtiene su reelección se reactivará el empleo y se abrirá un etapa de crecimiento para el país.

"Voy a cambiar lo que haya que cambiar para aliviarte el día a día. Lo que viene va a ser mejor por todo el esfuerzo que hicimos que no fue en vano. Lo que viene es crecimiento, es más trabajo, es cuidar tu sueldo, el futuro va a ser distinto. Empieza una nueva etapa", augura el primer mandatario.