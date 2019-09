"Sabíamos que era una pelea muy difícil la de Mendoza y cuando la gente vota hay que aceptar la decisión"

Aseguró que en caso de acceder a la presidencia tras las elecciones de octubre "trabajará arduamente con el nuevo gobernador de Mendoza", Rodolfo Suárez

El candidato presidencial del Frente de Todos, Alberto Fernández, sostuvo este lunes que "cuando la gente vota hay que aceptar el resultado" y aseguró que en caso de acceder a la presidencia tras las elecciones de octubre "trabajará arduamente con el gobernador de Mendoza", el radical Rodolfo Suárez, que se impuso ayer en la provincia por el 49,1 por ciento de los votos.

"Sabíamos que era una pelea muy difícil la de Mendoza. Cuando la gente vota hay que aceptar la decisión y seguir trabajando", aseveró Alberto Fernández en declaraciones a FM Futurock, donde consideró que el radicalismo en la provincia "habrá tenido otra táctica porque la gente los acompaño, tal vez han ponderado mucho la gobernación de (Alfredo) Cornejo".

Sostuvo que si su espacio gana las elecciones trabajarán "arduamente con el gobernador de Mendoza", y ante una consulta sobre la ausencia del presidente Mauricio Macri en la campaña de esa provincia, consideró que "el radicalismo mendocino tuvo vergüenza de mostrarse involucrado con Macri, hizo todo lo posible para ocultarlo en la campaña".

Fernández cuestionó, por otra parte, a Mauricio Macri y aseguró que no recurrirá al "coaching" para prepararse para el debate presidencial, al sostener que "es un mecanismo para prepararte para estafar" que, dijo, "nació porque muchos de los que llegaron hace 10 minutos recurren a esa lógica", al asegurar que "donde yo veo ciudadanos, Macri ve consumidores y esa es la gran diferencia".

Y añadió: "Con Evita cada necesidad es un derecho pero con Macri cada necesidad es un negocio y esa es la diferencia. Donde yo veo ciudadanos, Macri ve consumidores", enfatizó Fernández.

Por otro lado, y respecto a la reunión que mantuvo con el ex ministro del Interior, Florencio Randazzo, Alberto Fernández confió que el ex funcionario le dijo "claramente que se siente parte de todo esto y que se siente parte de la unidad", y señaló que "fue un encuentro de amigos".

Sobre el viaje de la ex presidenta y candidata a vicepresidenta del Frente de Todos, Cristina Kirchner, a Cuba, precisó que la ex mandataria "tuvo que adelantar su viaje" pero que habló y que le dijo que estaba "todo bien".

"Lamento que ella y su hija tengan que atravesar por esto. Lo de Florencia es resultado de una persecución totalmente injusta", afirmó.

Por otra parte, Alberto Fernández sostuvo que el gobierno actual "dice que escuchó a la gente pero sigue haciendo las mismas cosas" y añadió que "lo único que logró producir son 5 millones de nuevos pobres con sus políticas de ajuste, restrictiva, que buscó solamente parar el consumo, con las consecuencias que están a la vista".

"No puedo creer que el gobierno sostenga que sus resultados se van a ver dentro de unos años cuando va a dejar el país con casi 40 puntos de pobreza", aseveró el candidato del Frente de Todos, al señalar que "no sólo no llegaron inversiones, sino que sus propios ministros no trajeron la plata que tienen en el exterior".

En este sentido, Alberto Fernández aseguró que en caso de ganar las elecciones, una de las principales medidas será "revertir estos indicadores de pobreza y el deterioro salarial".

"Va a llevar tiempo pero desde el primer día vamos a cambiar la lógica de la política y revertir estas políticas de ajuste. Con las ideas que tenemos vamos a poner freno a la inflación", anticipó.

Sin embargo, para el candidato del Frente de Todos "esto no se resuelve de un día para otro y una inflación como ésta tampoco".

"Lo que tenemos que hacer es recomponer el salario y las jubilaciones y que el consumo vuelva a componerse. La primera prioridad es reactivar el salario y las jubilaciones, el mercado interno, la segunda es volver a exportar", asumió.

"Macri debería vivir la experiencia de ir a los barrios a ver cómo la gente te dice al oído las cosas trágicas que les pasa. Eso te llena de responsabilidad", afirmó Fernández.