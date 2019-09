Según Cornejo, Alberto F. fue el gran derrotado en Mendoza: "Los kirchneristas vuelven mucho peores que antes"

Acusó al candidato a presidente por el Frente de Todos de querer "nacionalizar" la elección local, en la que triunfó por amplio margen el oficialismo

Con el triunfo de su candido, el radical Rodolfo Suárez, el gobernador saliente de Mendoza, Alfredo Cornejo, se sumó al optimismo del Gobierno sobre las posibilidades de dar vuelta la tendencia electoral que se vio en las PASO y poder llegar el 27 de octubre a un botaje contra Alberto Fernández.

"Hay chances de que Juntos por el Cambio se ponga competitivo", dijo el funcionario.

También acusó al candidato a presidente por el Frente de Todos de querer "nacionalizar" la elección local, en la que triunfó por amplio margen el oficialismo, y sentenció que "el kirchnerismo vuelve peor que antes".



"Esta fue una elección provincial, pero quien nacionalizó esta elección fue el señor Alberto Fernández. Demuestra que los kirchneristas no vuelven más buenos, sino mucho peores que antes", dijo Cornejo.

Sobre el resultado en Mendoza, Cornejo analizó que se trató de un "voto de continuidad".

"Fue una elección provincial y, a diferencia de lo que pasa en otras provincias, el gobernador es un referente político", explicó. enda que intentamos proponer es la provincial, creo que el malestar por la economía es general se da en todos lados con distintos impactos, pero creo que los mendocinos entendieron qué se ponía en juego".



Visiblemente ofuscado con el compañero de fórmula de Cristina Fernández de Kirchner, el mandatario de origen radical reconoció que la propuesta de Alberto Fernández de "visitar asiduamente las provincias" no mejora la relación entre los gobernadores y el Poder Ejecutivo Nacional.



"El presidente (Mauricio) Macri vino siete veces a Mendoza y mi relación con él no ha sido buena", reconoció.



No obstante, dijo que va a colaborar para que el 27 de octubre "tengamos un buen resultado y revirtamos lo que pasó en las PASO de agosto que no es definitivo".



"Queremos que ese día los mendocinos también se expresen por la cultura del trabajo que es contraria a la de los que vienen a aparatear con aviones privados y con la corrupción de años pasados, que nos hacen acordar a las costumbres del kirchnerismo y a los bolsos del (ex ministro de Obras Públicas, José) López", insistió.



Cornejo se refirió a la visita que el martes pasado realizó Fernández junto con un grupo de mandatarios peronistas para apoyar la candidatura a gobernadora de Anabel Fernández Sagasti.

El candidato del Frente Cambia Mendoza, Rodolfo Suárez, quedaba anoche apenas por debajo de los cincuenta puntos y se consagraba como el próximo gobernador de la provincia cuyana.



Con el 99,08% de las mesas escrutadas, la fórmula compuesta por Suárez y Mario Abed obtenía el 49,91%.



En segundo lugar quedó el peronismo, representado en Elegí Mendoza por la senadora nacional kirchnerista Anabel Fernández Sagasti, que llegaba al 34,98%.



En tercer lugar se ubicada Protectora, con el 8,41% y cuarto y último el Frente de Izquierda, con 3,28%.