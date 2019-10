Pichetto insiste en el despliegue de fiscales para "que las escuelas no estén tomadas por La Cámpora"

El compañero de fórmula de Mauricio Macri consideró que el oficialismo "subestimó" el control del proceso electoral y dijo que "hubo muchas actas en cero"

El candidato a vicepresidente por Juntos por el Cambio, Miguel Ángel Pichetto, pidió reforzar el despliegue de fiscales para que el 27 de octubre, "las escuelas no estén tomadas por La Cámpora", aunque evitó de hablar de "fraude" en las PASO del 11 de agosto, donde el Frente de Todos consiguió un contundente triunfo tanto en los comicios presidenciales como en los de la Provincia de Buenos Aires.

Pichetto consideró que el oficialismo "subestimó" el control del proceso electoral y advirtió que "hubo muchas actas en cero", lanzando un manto de sospechas sobre lo sucedido en las elecciones primarias.

Estas declaraciones están en línea con lo que indicó días atrás el actor Luis Brandoni, de fuerte vinculación con el oficialismo, quien consideró a través de un audio de WhatsApp que Macri será reelegido "tal vez en primera vuelta, si no hay fraude".

En esa oportunidad, Brandoni citó una entrevista a Pichetto, que dijo que la organización de las PASO en Provincia "se hizo en escuelas, que son todas kirchneristas".

En esta línea el senador peronista dijo que faltó un mayor monitoreo en las primarias en Provincia y en otros distritos como Rosario, donde advirtió que no había suficientes fiscales de Juntos por el Cambio.

"Si no corregimos esto, si no acentuamos los controles, podemos tener dificultades de nuevo. Hubo subestimación de Juntos por el Cambio en el proceso electoral, faltó un control más estricto. De hecho hubo muchas actas en cero, pero nadie lo quiere asumir del todo porque eso implicar asumir responsabilidades, y nadie puede invocar su propia torpeza en política", afirmó.

Ante este panorama pidió que haya mayor despliegue de fiscales en las elecciones generales y que las fuerzas de seguridad cuiden los colegios durante el proceso para que "las escuelas no estén tomadas por La Cámpora".

Advirtió que en las ciudades más grandes de la provincia de Buenos Aires "faltaron fiscales" y evitó responsabilizar a la gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal por estas falencias. "No es culpa de la gobernadora, sino de los que debían controlar el proceso electoral: a los fiscales los organiza el partido", indicó, en diálogo con radio La Red.

Tras la dura derrota en las PASO, el Gobierno designó al ministro de Transporte Guillermo Dietrich para organizar la fiscalización en las próximas elecciones.

Además celebró la contundente victoria del radical Rodolfo Suárez en Mendoza, que sucederá al gobernador Alfredo Conejo tras haberse impuesto por 15 puntos ante la candidata K Anabel Fernández Sagasti.

"Se vio un voto muy identificado con el Gobierno, que indica que hay gente que está repensado su decisión de cara a octubre", aseguró.

En vista a las elecciones generales ratificó su confianza en que van a mejorar la performance con respecto a las PASO y que darán "la discusión para entrar al balotaje". Aseguró que, en el caso de una derrota del oficialismo, seguirá vinculado a la política e impulsará la construcción de "un peronismo republicano, despojado de autoritarismos".

Negó además que vaya a integrar un gobierno de Alberto Fernández, en una eventual victoria del candidato presidencial del Frente de Todos.

"No estoy pensando en eso, no tengo interés en integrar un gobierno que no sea del oficialismo", aseguró.

Anticipó que de producirse un nuevo revés electoral tampoco formará parte de la Auditoría General de la Nación (AGN), al rechazar la versión que circuló en los últimos días. "Es una pavada eso, solo pienso en cómo ganaremos las elecciones. Toda mi energía está puesta en el proceso electoral, por eso estoy al frente de la campaña junto al Presidente", afirmó.