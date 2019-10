"Estoy convencido de que lo damos vuelta, por más enojo que haya no podemos poner en peligro cómo queremos vivir"

Para el Presidente, la elección del próximo 27 de octubre será histórica. Además, afirmó que el país entrará en una etapa de crecimiento y alivio

El presidente Mauricio Macri volvió a reiterar este martes que el resultado adverso de las PASO se puede revertir. "Estoy convencido que lo damos vuelta", dijo y aseguró que "por más enojo que haya" los argentinos no pueden poner en peligro cómo quieren vivir.

Antes de llegar a la provincia de Neuquén con su tour electoral, el mandatario habló con una radio local. En diálogo con el periodista Carlos Eguía, Macri aseguró que "el 10 de diciembre vamos a poder hacer un acuerdo con los opositores y la Argentina va a entrar en una etapa maravillosa".

Durante la entrevista, el Presidente asumió toda la responsabilidad de su Gobierno, especialmente en este último año y medio, pero ratificó el rumbo de su administración.

"Yo asumo los errores que se pueden haber cometido, pero el camino es seguir trabajando juntos diciendo la verdad y con los problemas sobre la mesa", enfatizó.

"El esfuerzo fue duro, pero no fue en vano. Todo esto que estamos haciendo son las bases sobre las cueles ahora viene el crecimiento, el empleo, el alivio y el cuidado del salario. Está claro que todos los problemas que arrastremos hace décadas, no se arreglan sumándole los problemas del pasado, se arreglan yendo hacia el futuro. y ahí estamos", agregó Macri.

Para el mandatario, la elección del próximo 27 de octubre será histórica y pasada la incertidumbre electoral, el país entrará en una etapa de crecimiento y alivio para todos los argentinos.

Te puede interesar Video: el inesperado momento en el que Macri le besó los pies a una militante en Tucumán

"Estoy más entusiasmado y esperanzado que nunca. Tenemos un gran futuro. Lo que estamos haciendo es demostrándole al mundo que no tiene que tener miedo, como pasó el 12 de agosto, porque nosotros realmente vamos a seguir trabajando de la misma manera. No vamos a ocultar los problemas económicos, la pobreza, la inflación y no vamos a negar el narcotráfico, vamos a seguir dando batalla", destacó.

Macri recordó que no se sumó a la política por la fama, el poder o el dinero, sino por su amor al país y que es su pronóstico dijo que iba a ser fácil bajar la inflación. "No fue tan fácil, pero tenemos que seguir trabajando de esta manera. Vamos a hacer los acuerdo que hagan falta para que esto se resuelva definitivamente".

"No creo que tomando otro camino vayamos a conseguir lo que queremos, al contrario vamos a volver a recuperar problemas que dejamos en el pasado", concluyó.

Macri aprovechó el reportaje para anunciar el compromiso de convertir a la Argentina en una potencia exportadora. "Para que las PyME lleven sus productos a todo el mundo, proponemos financiar su primera exportación", dijo el mandatario.

El mandatario llegará esta tarde a la provincia patagónica en el marco de la saga de marchas del "Sí, se puede", proyectadas para recorrer en un mes treinta ciudades de todo el país.

El acto central de Macri se realizará a las 17:30, al pie del monumento al General San Martín, en el microcentro de la ciudad de Neuquén.