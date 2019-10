¿Qué dijo la "Cenicienta" tucumana a la que Macri le besó los pies durante la marcha del "Sí, se puede"?

Durante la marcha del "Sí, se puede", el presidente Macri sorprendió en Tucumán a una mujer de 72 años durante un acto y le besó los pies

En plena campaña durante la marcha del "Sí, se puede", el presidente Mauricio Macri sorprendió el lunes en Tucumán a una mujer de 72 años durante un acto y le besó los pies.

El mandatario la había invitado a subir al escenario para que la multitud le cantara el feliz cumpleaños, y tuvo ese gesto con la simpatizante, al darse cuenta que le faltaba un zapato.

"Perdió el zapato, la Cenicienta Manuela. ¿Dónde está el príncipe?", preguntó Macri entre risas durante el acto en la Plaza Independencia.

La mujer, identificada como Manuela Ledesma, le devolvió el reconocimiento con abrazos, y el mandatario continuó con el beso en los pies.

Manuela, destacó el gesto que tuvo el jefe de Estado con ella y lo definió como "el beso de la patria".

"Lo tomé con alegría. No se imagina la felicidad... yo venía de una tristeza muy profunda. Me lo habían matado a mi ahijado, Dios nos prepara para todo", afirmó hoy en declaraciones al programa Crónica Anunciada, por radio Futurock.

La mujer contó que el lunes cumplió 72 años y cómo fue que el Presidente se enteró de esa coincidencia.

"Yo me levanté temprano y le pedí a Dios que me lo proteja al Presidente. Lo quiero cuatro años más al Presidente. Una chica de Concepción -una localidad ubicada al sur de Tucumán- reveló que era el día de mi cumpleaños ante la multitud y me invitaron a subir al escenario junto a Macri", relató.

"Ahí se acercó otra persona y perdí el zapato. Me daba mucha vergüenza. Yo le decía al presidente ‘perdí el zapato’ y le hacía ver mis pies. Él me decía ‘no puede ser’ y me besó. No lo esperaba", dijo entre risas.

La "Cenicienta" de Tucumán destacó que fue "algo hermoso" y añadió que "cuando lo mire a los ojitos al presidente no lo podía creer. Le pedí por favor que salve a la patria".

Consultada sobre su situación económica, Ledesma admitió que tiene un origen "humilde" aunque aclaró que "no le afecta en nada la crisis".

"Hemos tenido tantos gobernadores...En la época de Miranda (ex gobernador de Tucumán de 1999) tenías que cambiar un bono por plata y lo pagaban ‘mucho mal’ (sic). Mi marido se había quedado sin trabajo y salimos a a luchar por la vida. La gente se moría de desnutrición en esa época, lo he vivido", reflexionó.

Según informó la prensa local, Manuela Ledesma nació el 7 de octubre de 1947 y ayer cumplió 72 años. Tras 52 años de trabajo, se jubiló recientemente: trabajó en la Cerámica Matas, donde su papá era capataz.