Macri dijo que ganará y que el 10 de diciembre llamará a Fernández para acordar "soluciones económicas"

El mandatario aseguró que si es reelecto, "nos tenemos que sentar en una mesa para dar una solución definitiva, como hicieron en Paraguay, Chile o Uruguay"

El presidente Mauricio Macri se mostró convencido de su reelección y aseguró que el 10 de diciembre, cuando inicie su eventual segundo mandato, llamará a Alberto Fernández para acordar soluciones a los problemas económicos y "sacarle la pata de encima a la clase media".

"Espero llamarlo a Alberto Fernández el 10 de diciembre para que se siente conmigo y acordar para que tengamos un presupuesto sano y sincero, que le saque la pata de encima a la clase media y que a las Pymes les permita crecer", manifestó el mandatario.

"Se supone que aquellos que están en la oposición dicen que quieren equilibrio fiscal y macroeconómico y quieren exportar, bienvenido que lo pongan en la plataforma", resaltó el Presidente en Neuquén, donde encabezará una nueva marcha del "Sí, se puede".

El jefe de Estado, expresó: "Si me reeligen nos tenemos que sentar en una mesa para darle una solución definitiva, como hicieron en Paraguay, Chile o Uruguay, donde comenzaron a reducir la pobreza".

El mandatario nacional realizó estas declaraciones antes de encabezar otra marcha del "Sí, se puede" en el Monumento a San Martín de la ciudad de Neuquén.

También dijo que asumía que se equivocó al considerar que bajar la inflación iba a ser más fácil, y argumentó sobre esas dificultades.



"Hay muchos intereses creados detrás de bajar la inflación, porque la inflación tiene que ver con un presupuesto argentino, que es un botín político donde muchos vivos se llevan un cacho a cambio de nada, y al final del mes no está la plata para pagarlo. Eso termina siendo inflación o deuda", graficó Macri.



Añadió que "la inflación empobrece a los argentinos y eso es lo que nos ha pasado, pero esta vez lo vamos a resolver porque sabemos donde está el problema".



Entonces se extrañó porque "esta vez los que están en la oposición dicen que quieren equilibrio fiscal y equilibrio macroeconómico, que quiere exportar. Bueno, bienvenidos", afirmó.



Y les pidió llevar "tranquilidad definitivamente a los argentinos, porque no podemos seguir hace 80 años lidiando con una inflación promedio de más del 60%" anual.



Macri citó el caso de todos los países de la región que bajaron su inflación con políticas macroeconómicas que en todo el mundo funcionan en ese sentido. "Lo resolvió el 99% de los países, que pudieron crecer y a empezaron a reducir la pobreza", explicó.



Pero añadió que el peronismo tuvo múltiples gestiones donde pudo haber resuelto el tema, y no lo hizo, y agregó que Alberto Fernández estuvo con todas esas gestiones.



Por eso, el Presidente le propuso que "el 10 de diciembre se siente conmigo y acuerde que tengamos un presupuesto sano, sincero, que le saque la pata de encima a la clase media, a las Pymes que pagan impuestos que no les permiten crecer".



Asimismo, consideró que se aproxima "una elección que puede cambiar la historia de nuestro país para siempre".



"Estoy convencido de que tenemos futuro", sostuvo, y aseguró que en estos cuatro años se sentaron la bases para que ahora llegue "el crecimiento, la mejora del salario", y agregó que "Neuquén es uno de los grandes protagonistas de lo que vienen".



"En estos tres años y medio hemos puesto en marcha Vaca Muerta", siguió el mandatario, que afirmó que en su gestión ya recorrió una cantidad de kilómetros equivalentes a "72 veces ida y vuelta la distancia que hay desde Jujuy hasta Tierra del Fuego".



"Lo hago porque creo en el federalismo y en el desarrollo regional", concluyó.

"Estoy más esperanzado que nunca, tenemos futuro, estamos demostrándole a todos que no debemos tener miedo como pasó en agosto porque vamos a seguir trabajando de la misma manera", subrayó.

Además, insistió que volviendo al pasado (en relación a la posibilidad de la victoria de Frente de Todos) "no se solucionan los problemas" y pidió que lo acompañen en las elecciones en octubre.

"Lo entiendo, los escuché. Quiero estar ahí al lado de todos los que lo necesitan. Con honestidad y con diálogo lo podremos resolver", destacó el mandatario nacional.

Según sostuvo, a partir del próximo 10 de diciembre "la Argentina entra en una etapa de crecimiento".

"Hoy estamos sobre bases que nos permiten saber que viene la mejora del salario, el alivio todos los meses", indicó Macri y señaló que harán "los acuerdos que hagan falta".

Propuesta para las Pymes

Durante este martes, Macri lanzó su nueva propuesta de campaña destinada al financiamiento de la primera exportación de pequeñas y medianas empresas, cuyos envíos pesen menos de 100 kilos.

El Jefe de Estado anunció a través de sus redes sociales la nueva iniciativa para implementar en caso de ser reelecto, tras las elecciones del 27 de octubre.

"Financiar la primera exportación de las Pyme", es la denominación de la nueva propuesta que se suma a la creación de empleo joven y las modificaciones del código penal, entre otras medidas que diariamente el presidente se encarga de difundir personalmente por las redes sociales.

"Queremos convertir a la Argentina en una potencia exportadora. Para que las PyME lleven sus productos a todo el mundo, proponemos financiar su primera exportación. La única condición será que pese menos de 100kg", escribió Macri en su cuenta de Twitter.

"En estos años abrimos más de 200 mercados en 49 países. Logramos con el Mercosur un acuerdo para que las empresas vendan sus productos y servicios en la Unión Europea. Con herramientas como Exporta Simple, eliminamos burocracias, digitalizamos trámites y bajamos costos logísticos", agregó.

"En los últimos 2 años logramos que más de 2000 empresas empiecen a exportar o que vuelvan a hacerlo. Para que sean muchas más, vamos a acompañarlas financiando su primera exportación", completó el presidente de la Nación en su nueva propuesta de campaña de cara el 27 de octubre próximo.