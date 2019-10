Alberto Fernández anunció un Ministerio de la Mujer y cargó contra Macri por la educación pública

El candidato presidencial del Frente de Todos habló en el Colegio Nacional Buenos Aires junto al expresidente uruguayo José "Pepe" Mujica

El candidato a presidente por el Frente de Todos, Alberto Fernández, anunció este viernes que en el caso de ganar las elecciones creará un ministerio de la Mujer y además se comprometió a trabajar en defensa de la educación pública ante los estudiantes del Colegio Nacional Buenos Aires, donde brindó una charla junto al ex mandatario uruguayo José "Pepe" Mujica.

En el aula magna del reconocido colegio, Fernández contó que al ingresar al establecimiento Mujica le hizo un comentario sobre la cantidad de alumnas que había y entonces el candidato kirchnerista consideró que "las mujeres son protagonistas en este tiempo".

En ese marco, anunció: "Vamos a crear un ministerio de la Mujer, de la igualdad de género, de respeto de la diversidad".

Ante el aplauso de los jóvenes estudiantes, agregó que "Argentina necesita entrar rápidamente al Siglo XXI y no se puede convivir más con la violencia de género".

"Vamos a abrirle las puertas a las mujeres para que a la par de los hombres hagan la Argentina que nos merecemos", acotó.

En una parte de su discurso, Fernández apuntó contra el presidente Mauricio Macri y la gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal por frases de años anteriores sobre la educación pública y señaló que tenía "el orgullo de ser hijo de la escuela pública. Nadie cae en la educación pública, la elegimos cada día".

"Quiero una sociedad sin pobreza y con trabajo, sin miseria y sin hambre. Por eso, yo prometo trabajar cada día para lograrlo y también prometo trabajar para que cada chico, cada chica, cada chique, tenga un lugar en la escuela pública para construir su propio futuro y lo quiero hacer con ustedes, con los jóvenes", destacó.

Al cerrar su oratoria, Fernández les pidió a los jóvenes que "el día en el que me vean que estoy traicionando, que me estoy equivocando, salgan a la calle y díganme ‘Alberto te estas equivocando’".

A su turno, José Mujica instó a los estudiantes a "pelear contra ese egoísmo que nos amenaza de un holocausto ecológico" porque "recuerden que primero son argentinos, pero también son hermanos de todos los pueblos pobres de América".

Argentina "va a salir de la angustia"

El ex presidente de Uruguay afirmó que no sabe cuál va a ser "el rumbo" de la Argentina, pero dijo estar convencido de que el país "va a salir de la angustia que tiene".

"No sé el rumbo que va a tener la Argentina, pero sé que va a salir de la angustia que tiene", subrayó Mujica, y continuó: "Ha salido mil veces, es un país riquísimo y tal vez su desgracia está ahí, en su riqueza".

"Ustedes son responsables de lo que va a venir, pero no se olviden de los miles que no puede venir a la universidad, de lo que se acurrucan en la soledad de los campos. El ser universitario no es un privilegio, es una oblicación de servir a su pueblo", enfatizó el ex mandatario ante los jóvenes en el Colegio Nacional Buenos Aires.

Mujica, además, exhortó a los estudiantes a "trabajar, porque el que no trabaja está viviendo a costillas del que trabaja y no se debe ser parásito", pero también a "dedicar tiempo a la familia, al amor, porque la vida se te va".

"No se dejen robar la libertad, porque eres libre solo cuando gastas tiempo de tu vida en aquellas cosas que te motivan sin joder a oto", agregó el ex mandatario oriental.

Y cerró: "La vida militante no es un premio, es una aventura, pero es tener causa para vivir y no vivir por el mero hecho de haber nacido. Ser militante significa dedicar una parte importante de nuestra vida por los demás".