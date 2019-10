Otro exabrupto de Carrió en el tramo final de la campaña: "Si Dios no me hacía gorda iba a ser puta"

Este domingo circuló en las redes un video en el que se ve a Lilita rodeada de Horacio Rodríguez Larreta, Maxi Ferraro y Mariana Zuvic en un acto

La diputada nacional de Cambiemos Elisa Carrió volvió a protagonizar un exabrupto en el tramo final de la campaña al señalar que si Dios no le ponía una panza enorme, "iba a ser puta".

"Dios para que vos puedas servirlo te despoja de todo. Y a mi me despojó de todo. Hasta me puso una panza enorme para que nadie crea que yo era linda. Sino no iba a ser gorda, iba a ser puta", indicó.

La frase de la polémica la pronunció a comienzos de octubre durante un acto de la Coalición Cívica en un club nocturno del barrio porteño de Palermo, pero recién se viralizó este domingo.

Durante dicho encuentro de campaña la dirigente oficialista estuvo acompañada por el jefe de Gobierno porteño y candidato a la reelección, Horacio Rodríguez Larreta, y los legisladores de la Coalición Cívica Mariana Zuvic y Maximiliano Ferraro.

La diputada ya había cometido otro exabruptos durante el proceso electoral, como cuando días después de la derrota de las PASO dijo que los "iban a sacar muertos de la Casa Rosada" o cuando durante un acto proselitista en Córdoba en abril pasado dijo que "Gracias a Dios se murió (el ex gobernador José Manuel) De la Sota".

Esa misma semana descargó municiones contra el candidato socialista a la gobernación de este año Antonio Bonfatti, de quien dijo que "votarlo a él es votar a Los Monos", en referencia a la banda narcocriminal de Rosario.

Tampoco pasó inadvertida su feroz crítica al ministro de Interior, Rogelio Frigerio, a quien acusó de "traidor" y de "entregar" al oficialismo "en toda la Nación" al "hacer a candidatos del Pj candidatos del Gobierno".

Otro blanco de sus habituales dardos fue Nicolás Massot, con quien ya había mantenido fuertes cruces en el pasado presente: esta vez lo acusó de "entregar la cabeza de (Mauricio) Macri" al hacerse eco de las reuniones privadas del diputado del PRO con Sergio Massa en Nueva York.