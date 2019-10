CFK habló de la "herencia" de Macri: quién quiere que pague la deuda que dejará Cambiemos

La candidata a vicepresidenta del Frente de Todos (FDT), Cristina Kirchner presentó su libro "Sinceramente" en el microestadio de la ciudad santacruceña de El Calafate.

En el acto llevado adelante al día siguiente del debate presidencial, Cristina dijo: "Creo que los argentinos tienen derecho a saber por qué los endeudaron y quiénes se llevaron ese dinero. Alberto habló de la diferencia entre lo que entró del FMI y lo que salió. De los 38 mil millones se fueron, en meses, 30 mil millones. Él lo dijo muy claramente. Me parece que esto va a ser un deber de la Argentina, establecer mecanismos para que esto no vuelva a suceder".



"Claro que las deudas se pagan, pero que la paguen los que más se la llevaron y más la disfrutaron, sino no me parece justo", agregó.



Luego la expresidenta señaló: "Acusaban a nuestro gobierno de planero, pero el gobierno actual tiene el doble de planes sociales de los que teníamos al 9 de diciembre de 2015.

"Los que eliminamos los planes sociales prácticamente fuimos nosotros, porque generamos puestos de trabajo. Nadie quiere un plan, quieren un trabajo registrado. Porque saben que con un trabajo registrado tienen obra social, pueden sacar un crédito. Nadie quiere planes, la gente quiere trabajo", enfatizó.



"Ahora resulta que todos le pegan al muñeco en el piso. Pero creo que no es así, creo que la crisis la causaron las políticas que se aplicaron. Macri no será chispita, pero el problema no es ese. Me parece que están tratando de salvar el ideario neoliberal y culpar a la impericia de chispita, pero no es un problema de chispita", agregó, en referencia a un artículo del Financial Times que cuestionó la gestión económica de Macri.



"Convencieron a los argentinos de que era poco lo que pagaban de luz, gas y agua. Es notable que se pueda convencer a un trabajador o jubilado de la mínima, o a un profesional, o a un pequeño empresario o comerciante, de que esto que es dinero indirecto está muy mal. Y sin embargo, ¿han escuchado que algún multimillonario, aquí en el país, dijera que pagaba pocos impuestos", agregó Cristina.