Mauricio Macri, en Córdoba: "Si la elección la ganábamos nosotros, el dólar seguía a $45"

Según el presidente, "el mundo se asustó" cuando el Frente de Todos se impuso en agosto porque parecía que "Argentina iba a volver al pasado"

En una nueva visita a la provincia de Córdoba, el presidente de la Nación, Mauricio Macri, volvió a responsabilizar a los votantes de la subida del dólar al asegurar que si el 11 de agosto hubiese ganado las PASO, la moneda extranjera no hubiera subido como lo hizo.



"Si la elección la ganábamos nosotros, el dólar seguía a $45. A ese precio estaba perfecto. Era un dólar competitivo", dijo en diálogo por Radio 97.1 97.1, en un programa que también sale en simúltaneo por canal 7.



El jefe de Estado afirmó que "las exportaciones estaban creciendo hace mucho tiempo" y que la devaluación posterior a las PASO se dio "porque al mundo lo asusta que los argentinos queramos volver atrás". "Traer los problemas del pasado no nos va a ayudar", indicó.



También se refirió a este tema durante la marcha del "Sí, se puede" en la ciudad cordobesa de Río Cuarto, cuando aseguró que "el mundo se asustó" cuando el Frente de Todos se impuso en las PASO de agosto porque parecía que "Argentina iba a volver al pasado" y advirtió que los argentinos "amagan un poco pero al pasado no se vuelve".



Asimismo, el mandatario volvió a señalar que los ciudadanos "no quieren más a los prepotentes que se creen dueños del poder" y volvió a criticar a quienes pretenden "disciplinar con el dedito", en un nuevo mensaje al kirchnerismo.



"No queremos los prepotentes que se creen los dueños del poder, porque el poder son todos ustedes", aseguró el Presidente en su discurso y añadió que los argentinos tampoco "quieren más a los mafiosos":



"No queremos más deditos que nos disciplinen diciendo cómo tenemos que pensar ni cómo vivir", señaló y pidió "no tener miedo" y "dar vuelta la elección" el 27 de octubre.



El jefe del Estado ratificó que en un nuevo mandato de Cambiemos vendrá "el alivio para la clase media" y reconoció "el agobio y la angustia" de los argentinos "a los que les cuesta llegar a fin de mes", durante la primera marcha que encabezó hoy en Córdoba.



También admitió que la "inflación es un flagelo" pero confió en "solucionar" este problema que, según dijo, "afecta al país desde hace 80 años".



"Es poco tiempo cuatro años", volvió a sostener el mandatario para pedirle a los argentinos que lo acompañen con el voto en las generales y nuevamente remarcó la necesidad de "consenso entre toda la dirigencia" para sacar al país adelante.