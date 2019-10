En medio de la polémica por las inundaciones en La Matanza, Finocchiaro dijo que Magario "está ausente"

El candidato a intendente de La Matanza de Juntos por el Cambio visitó la base operativa de ayuda a los damnificados por las inundaciones

El candidato a intendente de la Matanza por Juntos por el Cambio, Alejandro Finocchiaro, visitó la base operativa de ayuda a los damnificados por las inundaciones en Virrey del Pino. En ese lugar, el Estado Nacional concentró a las Fuerzas Federales para brindar distintos elementos para el rescate y la asistencia de los vecinos de la zona. Desde ese lugar se distribuyen productos de limpieza, bidones de agua potable, bolsones con alimentos no perecederos y viandas.

"El Municipio está ausente, no se hizo presente ahora, ni tampoco hizo nada antes para que esto no suceda. Actualmente, hay sistemas de alarma que podrían prevenir las crecidas para que la gente no se encuentre de golpe con un metro de agua en su casa. Hoy es posible anticipar todos los operativos de evacuación", expresó Finocchiaro.

El candidato macrista apunto contra la intendenta local, Verónica Magario, a la que consideró ausente.

"La intendenta Magario no está, no se la ve al lado de la gente, quizás esta sea una nueva oportunidad para pensar en esa promesa que hizo hace un tiempo, la de hacer en la Provincia de Buenos Aires lo mismo que hizo en La Matanza. El Municipio está ausente, no se hizo presente ahora, ni tampoco hizo nada antes para que esto no suceda. Actualmente, hay sistemas de alarma que podrían prevenir las crecidas para que la gente no se encuentre de golpe con un metro de agua en su casa", puntualizó.

Finocchiaro afirmó que "hoy es posible anticipar todos los operativos de evacuación" y destacó lo que sucede en La Plata," que sufrió aquella terrible inundación y ahora, luego de las obras, no hubo inconvenientes", aseguró el candidato a intendente.

El operativo -que se lleva a cabo en el marco del Sistema Nacional de Gestión Integral del Riesgo (SINAGIR)- cuenta con recursos del Ministerio de Seguridad y el Ministerio de Salud y Desarrollo Social de la Nación, la participación del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, y la colaboración de la Gendarmería Nacional, la Policía Federal, la Prefectura Naval Argentina, Defensa Civil y el Ejército Nacional. Además, muchos vecinos se acercaron a colaborar con el suministro de alimentos.

La base operativa cuenta con una cocina de campaña, una planta potabilizadora de agua, botes, buzos de rescate, camiones, motos de agua y otros vehículos para facilitar el traslado de los recursos, facilitados por los distintos organismos del Estado.