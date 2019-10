Con la "marcha del millón", Macri apuesta a consolidar su liderazgo y enviar un mensaje a la interna

El acto principal se llevará a cabo en el Obelisco, donde el Presidente dará su discurso, pero habrá otros 30 puntos de convocatoria en todo el país

El presidente Mauricio Macri jugará este sábado una de sus fichas más importantes en la campaña de cara a las elecciones del 27 de octubre. Encabezará la denominada "marcha del millón", una ambiciosa movilización de Juntos por el Cambio, que se realizará un día antes del segundo debate presidencial.

La movilización tendrá un importante aporte de la red de militantes y voluntarios del oficialismo que se desplegará para sumar gente en todo el país, para que lleguen al Obelisco.

Habrá 30 puntos de convocatoria en distintas localidades, donde se espera que desde temprano se desplacen por las rutas para llegar a la Ciudad de Buenos Aires. Así, será un movimiento semejante al de las protestas del campo contra la Resolución 125, en 2008.

El acto principal se llevará a cabo en el Obelisco, donde el presidente Mauricio Macri dará su discurso.

Si bien no será el cierre de campaña de la fórmula presidencial Mauricio Macri-Miguel Pichetto, ya que el último acto se realizará en Córdoba el jueves 24, sí resultará una forma de dar un mensaje de fortaleza como espacio político a tan solo ocho días de los comicios generales. Todo, a pesar de que el resultado de las PASO y los sondeos posteriores presentan un panorama negativo.

En ese sentido, Esteban Regueira, consultor y analista de Clivajes Consultores, consideró que la del oficialismo será "una marcha importante" y destacó que desde Juntos por el Cambio "están movilizando toda su estructura para que sea masiva".

Sin embargo, Regueira no cree que tenga efecto en el electorado, ya que a su entender, "quien tiene decidido su voto no lo va a modificar y el indeciso que no está contento con estos cuatro años de gestión de Macri tampoco se va a mover".

Por eso, el analista político indicó en diálogo con iProfesional que la movilización encabezada por Macri "va a servir para aferrar el voto duro" de Juntos por el Cambio, más que para revertir la dura derrota sufrida en las PASO a manos del candidato del Frente de Todos, Alberto Fernández.

"Es mucha la diferencia que hay y no creo que sea posible recuperar los votos perdidos el 11 de agosto. Me parece más una demostración de Cambiemos para decir 'acá estamos y seremos una oposición fuerte'", remarcó.

Por su parte, el politólogo Tomás Aguerre destacó que esta "es una marcha que está más pensada para el 11 de diciembre que para el 27 de octubre", ya que "es una actividad de campaña que busca reforzar un mensaje que desde las PASO cambió mucho".

"Ya no es más la apelación al votante individual, desinteresado por la política e interesado por "su metro cuadrado", sino a alguien que quiere formar parte de un colectivo organizado. Eso tiene que ver con que desde el 11 de agosto el oficialismo tiene un objetivo nuevo, que nunca antes había tenido que buscar, que es en primer lugar consolidar los votos propios. Por eso estamos viendo, y la movilización del Obelisco es un ejemplo de eso, una nueva forma de hacer campaña que el macrismo no sólo nunca había utilizado, sino de la que más bien había renegado", añadió Aguerre.

En declaraciones a iProfesional destacó que tras las PASO "hay que mirar las cosas de otra manera porque cambiaron las expectativas de todas las fuerzas políticas, pero especialmente de las dos principales, el Frente de Todos y Juntos por el Cambio".

"Creo que tanto las marchas que viene haciendo la campaña de Macri, como esta marcha en el Obelisco, hay que leerla en una clave nueva que se inauguró después de las PASO. Y que tiene que ver con un cambio en los objetivos de la campaña: hay una apuesta más por consolidar un bloque duro de votantes que por salir a buscar votantes nuevos o lo que anteriormente el propio macrismo llamaba "votantes blandos". Ese tipo de votante que es el que le faltó al macrismo en las PASO difícilmente sea un votante que esté pidiendo ir a escuchar al Presidente en una movilización con simpatizantes propios", indicó Aguerre.

En ese sentido, Regueira estimó que esta marcha al Obelisco "quiere imitar" a la que realizó la ex presidenta Cristina Kirchner el 9 de diciembre de 2015, antes de dejar su cargo, con la intención de dejar un mensaje "para decir que están listos para volver" en cuatro años.

"Esta marcha es más para demostrar la presencia de Cambiemos más allá del resultado", sostuvo el analista de Clivajes.

¿Un mensaje para el radicalismo?

Más allá de la intención de demostrar la solidez de Juntos por el Cambio sea cual sea el resultado de la elección, también puede haber una demostración de fuerzas interna dentro de la coalición, con un claro mensaje del PRO hacia el radicalismo sobre quién debe asumir la conducción.

Tras el triunfo de la UCR en Mendoza, comenzó a crecer la figura del gobernador saliente y titular del partido, Alfredo Cornejo, como posible "presidenciable" para 2023 y como figura naciente para asumir el rol de líder de la oposición.

Sin embargo, el macrismo no estaría dispuesto a ceder ese rol protagónico. El Presidente intentará mantener al jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, bajo su mando y contener a María Eugenia Vidal, quien está distanciada porque lo responsabiliza por la diferencia que le sacó Axel Kicillof en la disputa por la gobernación de la provincia de Buenos Aires.

Sobre esto, Regueira destacó que tras las elecciones habrá "una reconfiguración en la oposición" y para ello "Cambiemos necesita del radicalismo".

"El PRO tuvo alcance nacional gracias al radicalismo, que ahora empezó a posicionarse mejor, especialmente luego del triunfo en Mendoza, donde Cornejo comenzó a perfilarse como posible líder de la oposición. Entonces, esta marcha será un mensaje a los radicales de lo que es el PRO", dijo.

Sobre el futuro de la coalición todavía gobernante, Regueira consideró que "habrá una disputa interna" entre Cornejo, María Eugenia Vidal y Horacio Rodríguez Larreta para ver quién toma la posta del liderazgo, "si es que Cambiemos continúa".

Por tal motivo, calculó que en la "Marcha del Millón" también "hay un mensaje interno hacia adentro de Cambiemos para ver cómo continúa, si es que continúa".

La particularidad de la "marcha del millón" es que la convocatoria es desorganizada y se aceptan aportes de todo tipo. En una suerte de experiencia autogestionada, lejos de los postulados la Casa Rosada y su habitual comando de campaña.

Con Marcos Peña fuera de esta función, ahora las ideas quedan a cargo de Hernán Lombardi, el coordinador del Sistema de Medios Públicos.

En la Avenida 9 de Julio habrá una organización destinada a facilitar accesos cómodos y seguros. Y, seis cuadras a la redonda del Obelisco, se instalarán pantallas gigantes que transmitirán lo que está sucediendo en la movilización, ya que "los protagonistas del día serán Mauricio y la gente, o la gente y Mauricio, que son los que van a hablar a todo el país a través de las cámaras en las transmisiones que se realizarán en la marcha", explicó Lombardi.

Al respecto, Tomás Aguerre señaló que esta marcha es "un abandono de las herramientas que el oficialismo había utilizado para aparecer como "nuevo": actos pequeños, más íntimos, con escenarios 360 y comunicación sólo por redes sociales".

"Ahora hay una apuesta a la movilización tradicional. Eso me parece razonable en función de que le cambiaron los objetivos y ya no está tratando de disputar una elección pareja, sino sacar un resultado que le permita en el futuro construir algún tipo de identidad política en torno a Macri", agregó el politólogo.

También en 26 ciudades del exterior se están organizando las comunidades argentinas para expresar su respaldo a la reelección de Macri.

Los grupos están convocado en Adelaide, Brisbane, Canberra, Londres (Gran Bretaña), en Asunción (Paraguay), en Madrid, Tenerife y en Barcelona (España), en Colonia, Punta del Este y Montevideo (Uruguay), en Lima (Perú), en Los Angeles, Miami y Nueva York (Estados Unidos), en Melbourne, Perth y Sidney (Australia), en México DF (México), en París (Francia), en Panamá (Panamá), en Porto Alegre y Rio de Janeiro (Brasil), en Roma (Italia), en Santiago de Chile (Chile) y en Toronto.

La "marcha del millón" forma parte de las movilizaciones por las 30 ciudades que empezaron a fines de septiembre. La agenda marca que la semana próxima arrancará con la marcha que se realizará el lunes 21 por San Salvador de Jujuy, el martes 22 se realizará en Rosario, el miércoles 23 en Mar del Plata y, como ya se adelantó, el jueves 24 en Córdoba.