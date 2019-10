"El kirchnerismo cree equivocadamente que ganó y ya empezó a perseguir periodistas"

Mauricio Macri sostuvo este jueves que el kirchnerismo "creen equivocadamente que ganaron" y "ya empezaron a perseguir periodistas antes de asumir",

Mauricio Macri sostuvo este jueves que el kirchnerismo "creen equivocadamente que ganaron" y "ya empezaron a perseguir periodistas antes de asumir", durante un acto en la ciudad santafesina de Reconquista.



"De las libertades que conseguimos, la más importante que tenemos que defender es la libertad de expresarnos libremente", agregó el jefe de Estado a los simpatizantes que concurrieron al evento, tras lo cual apuntó directamente al candidato del Frente de Todos, Alberto Fernández. Afirmó que "como ya se creen, equivocadamente, que ganaron, ya empezaron a perseguir periodistas antes de asumir"



"Esa no es la Argentina que queremos. No, no queremos más ese tipo de Argentina", enfatizó Macri. "Lamentablemente no cambian más, son así", remarcó el Presidente y candidato a la reelección por Juntos por el Cambio, al tiempo que señaló que la Argentina está "a pocos días que se definan los próximos 20 años" del país.





Junto a la primera dama, Juliana Awada, Macri señaló a la multitud que en las elecciones del 27 de octubre el objetivo es "no, dar vuelta la elección, es dar vuelta la historia de este país" para tener "décadas de paz, amor y trabajo".



La serie de marchas del "Sí, se puede" continuarán este viernes en Corrientes, mientras que el sábado Macri encabezará una gran marcha en la Avenida 9 de Julio, en pleno centro de la Ciudad de Buenos Aires.