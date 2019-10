Jorge Faurie, tras la victoria de Venezuela en la ONU: "Es una tragedia espantosa"

El canciller argentino se refirió al asiento que ganó el país caribeño en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas

"Es una tragedia espantosa". Sin vueltas, se expresó el canciller argentino Jorge Faurie al ser consultado sobre la votación que le dio a Venezuela un asiento en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.



El funcionario, que estuvo en Córdoba para brindar una charla sobre el acuerdo UE-Mercosur en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Córdoba, calificó de "absurdo" que el país gobernado por Nicolás Maduro cubriera una de las vacantes en el organismo internacional.



"Es un absurdo que hace que la gente no respete estos organismos multilaterales", dijo Faurie.



"Los países del Grupo de Lima pedimos que no se permitiera presentarse a Venezuela. Es otro de los absurdos que las Naciones Unidas no tiene el coraje de encarar. Elegimos miembro del Consejo de DD.HH. a países que las mismas Naciones Unidas acaban de denunciar en un informe espantoso. Todo porque 'todos somos iguales ante la ley'. ¡Por favor! Si somos todos iguales ante la ley invitemos a mi casa al señor que me va a matar con un revólver. Esto es un absurdo que hace que la gente no respete estos organismos multilaterales", expresó.



Faurie criticó que en en los organismos internacionales se hable de temas "que no tienen nada que ver con la realidad".



Y puso un ejemplo: "En la OMC no discutimos comercio electrónico. ¿Por qué? Porque no está mandatado por la Ronda de Doha, que empezó en el año '92. Va a cumplir 30 años. Obviamente, en el '92 de comercio electrónico y bitcoin no se tenía conocimiento. Pero no queremos hablar de eso porque no está mandatado y los temas tienen que ser participados por todos. Por eso cuando fue la reunión de la OMC en diciembre de 2017 en Buenos Aires no se pusieron de acuerdo sobre ninguno de los temas mandatados y todos firmaron la declaración de comercio electrónico porque es un tema que preocupa a todos. Tenemos que llegar a la realidad de una buena vez porque la gente está harta de que vivamos hablando de cosas que no tienen nada que ver con la realidad", cerró.