Alberto Fernández ya le bajó el pulgar a Guido Sandleris: no seguirá en el BCRA tras el 10 de diciembre

El candidato presidencial del Frente de Todos asegura que Sandleris no hizo mérito para continuar en el Banco Central tras el 10 de diciembre

El candidato presidencial del Frente de Todos, Alberto Fernández, dejó entrever este viernes que si gana las elecciones promoverá un recambio de autoridades en el Banco Central, por lo que Guido Sandleris no continuará en su cargo.

Sandleris ocupa el cargo de presidente del Banco Central desde el 25 de septiembre de 2018, cuando asumió de emergencia por la renuncia imprevista del economista Luis Caputo, quien estuvo en ese puesto sólo tres meses.

El jefe de la autoridad monetaria fue nombrado en el cargo "en comisión" por el presidente Mauricio Macri, pero el oficialismo nunca logró el acuerdo del Senado para oficializar los el mandato legal.

Fernández dijo este viernes que Sandleris no ha hecho mérito para continuar en su cargo, por lo que si él gana las elecciones y asume la presidencia el 10 de diciembre, el funcionario será desplazado y reemplazado por alguien de su confianza.

"Hoy leía a la mañana en los diarios que un grupo de empresarios reclama por la continuidad de la conducción del Banco Central. Y yo me pregunto: ¿Dónde está el mérito? Desde las elecciones primarias hasta acá dejaron fugar casi 20.000 millones de dólares", afirmó.

Banqueros y empresarios de IDEA y el Foro de Convergencia presentarán la semana próxima un documento a los candidatos a presidente para que haya "continuidad de funciones" en instituciones con dirigentes que tienen mandato más allá del 10 de diciembre, como el titular del Banco Central, Guido Sandleris, y el de la AFIP, Leandro Cuccioli.

Al ser consultado en radio El Destape, Fernández dijo que le parece "insólito" que los empresarios que piden eso le hablen del "buen funcionamiento" de la política monetaria y elogien el funcionamiento del Banco Central.

"Yo no descarto ni afirmo nada, pero me parece insólito que me hablen del buen funcionamiento del Banco Central. Eso me llama la atención. Estamos en problemas. Yo marco estas cosas porque si no, no se va a entender", dijo el candidato presidencial del Frente de Todos.

Sandleris había sido consultado semanas atrás sobre su deseo de continuar o no en el cargo, y respondió que más allá de los nombres lo que importa es la continuidad de la política de tasas reales positivas.