Omar Gutiérrez: "Si trabajamos en equipo, Vaca Muerta generará u$s26.000 millones para 2023"

El gobernador neuquino reclamó calidad institucional y dijo que "no podemos tener reglas de juego que no sean comparativas internacionalmente"

El gobernador de Neuquén, Omar Gutiérrez, participó del panel de gobernadores en la última jornada del 55° Coloquio de IDEA que se desarrolló en Mar del Plata, y reclamó "calidad institucional y estabilidad normativa" para Vaca Muerta.

"Necesitamos calidad institucional que viene de la mano de la estabilidad normativa", señaló. Y agregó en referencia al yacimiento: "Cuando asumimos teníamos 1500 telegramas de despidos y ahora hay 8000 nuevos puesto de trabajo. Antes importábamos gas y petróleo y ahora exportamos y generamos divisas genuinas. Hay que articular una política pública que hay que promover y afianzar en el país, es la inversión, para poder cristalizar en crecimiento el desarrollo de los recursos naturales y humanos."

El mandatario sostuvo que si se trabaja en equipo, Vaca Muerta generará para 2022-2023 alrededor de u$s 26.000 millones.

"El congelamiento de precios vence el 13 de noviembre. ¿Y el 14 qué? El impacto que tuvo fue una tensa pausa porque las compañías están analizando sus planes de negocios. Eso impactó en 1500 puestos de trabajo suspendidos, 10 equipos levantados, 100 pozos sin conectar", enumeró.

Y añadió: "Bajó un 20% la cantidad de fracuras mensuales. 66% es lo que hemos reducido de costo y desarrollo de pozos tomando 8000 puestos de trabajo. Falta estar convencidos de avanzar y no hacerle pagar los costos cíclicos y recurrentes macroeconómicos que tiene el país al plan de desarrollo del campo, la minería, el turismo, la energía. No podemos tener reglas de juego que no sean comparativas internacionalmente".

Gutiérrez dijo que entre los gobernadores no hay grietas. "En una apuesta al desarrollo federal del país estamos todos hermanados para dar vuelta la página con la grieta, con los sindicatos, empresarios y las instancias de gobierno para pasar a los hechos: tenemos que acordar dialogando y viendo lo que tiene que poner cada uno sobre la mesa, sin términos excluyentes", apeló.

En el cierre, sostuvo: "Me parece importante comprender que la integración tiene que ser con todas las potencias, hoy hay inversión en Vaca Muerta de todas las potencias".

Y concluýó: "Las diferencias de opinión se concilian en el interés colectivo articulando los intereses sectoriales, juntos. Una política pública de inversión genera desarrollo de recursos naturales y humanos incorporando la tecnología e incorporando el conocimiento. Así vamos a darle batalla a la pobreza y sacar adelante al país y al pueblo argentino".