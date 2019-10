Cuál fue la frase de cada candidato que tuvo mayor repercusión en el electorado

El Observatorio Pulsar UBA analizó en tiempo real el impacto de las exposiciones de los candidatos a través de nueve focus groups de votantes

El Observatorio Pulsar de la Universidad de Buenos Aires (UBA) analizó en tiempo real las frases que pronunciaron los candidatos presidenciales durante el debate llevado a cabo el domingo por la noche, para identificar aquellas que tuvieron mayor resonancia en el electorado.

Los primeros resultados indican que las frases que más repercutieron en la audiencia de manera positiva fueron las siguientes:

Alberto Fernández: "Los emprendedores son monotributistas que suben a una bicicleta y reparten pizza. El Presidente 'uberizó' la economía".

Mauricio Macri: "Convirtieron la Justicia en una puerta giratoria".

Roberto Lavagna: "En el caso de los delitos de género, el que los comete es un delincuente y le tiene que caer todo el peso de la ley".

José Luis Espert: "Ahora grita 's'i, se puede' pero en cuatro años no pudo, no supo, no quiso".

Juan José Gómez Centurión: "Los funcionarios corruptos tienen que estar inhabilitados de por vida".

Nicolás del Caño: "Lo escucho a Macri y confirmo que jamás va a poder entender lo que sufre una familia trabajadora cuando se queda sin empleo".

Para este estudio en tiempo real, Pulsar.UBA utilizó nueve focus groups de 108 votantes en total, segmentados por preferencias políticas y sociodemográficas.