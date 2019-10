Video: la pregunta de Espert que incomodó a Alberto Fernández durante el debate presidencial

En el bloque de empleo, producción e infraestructura, el economista aprovechó para preguntarle al del Frente de Todos por su pasado en el kirchnerismo

Uno de los tramos más calientes del debate celebrado el domingo en la Facultad de Derecho de la UBA fue el bloque temático en el que se tocó la cuestión de la corrupción. Allí, el candidato del Frente Despertar, José Luis Espert, incomodó al postulante del Frente de Todos Alberto Fernández con una pregunta sobre su pasado en el gobierno kirchnerista

"Parece ser que en un gobierno que hubo una asociación ilícita, ¿usted no vio nada o fue cómplice de eso?", disparó Espert.

A su turno, Fernández le respondió al economista: "Cuando tuve diferencias renuncié y me fui a mi casa. Desde que me fui nunca un juez me citó para que dé explicaciones. No es la suerte del presidente, que el día que deje el gobierno lo esperan más de 100 causas donde está siendo investigado. No es ese mi problema. No tengo nada que ver con la corrupción. No me corra por ese lado, puede darle clases de decencia, muchas gracias".