Qué respondió el titular de IDEA a la excusa de Alberto Fernández de por qué no participó del Coloquio

El candidato del Frente de Todos se mostró dispuesto a hablar con ese sector empresarial si bien dijo que nunca recibió la invitación

El candidato presidencial del Frente de Todos, Alberto Fernández, aseguró este lunes que no asistió al Coloquio de IDEA la semana pasada porque "nunca" le llegó la invitación, y se mostró abierto a reunirse con los empresarios de ese sector.

"Nunca me llegó una invitación de IDEA, sino lo hubiera incluido (en su agenda). Escuchaba que me iban a invitar, pero nunca me llegó la invitación", señaló Fernández en conferencia de prensa en Bahía Blanca.

El candidato del Frente de Todos se mostró dispuesto a "hablar" con ese sector de empresarios, que la semana pasada anunció que le presentará una propuesta para que se puedan mantener las cúpulas de la AFIP, la UIF y el Banco Central si hay un cambio de gobierno el próximo 10 de diciembre.

"Son grandes empresas que están preocupados por la Argentina y hay variedad de opiniones y está bien, es un foro de debate", dijo sobre IDEA.

Si bien Fernández afirmó que no le llegó la invitación a participar del Coloquio de Mar del Plata, los organizadores del evento empresario señalaron que lo habían convocado antes de las PASO del pasado 11 de agosto.

El titular del Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina (IDEA), Gastón Remy, confirmó que se habían hecho dos invitaciones formales a Alberto Fernández para que participara del Coloquio.

El empresario quedó sorprendido por las declaraciones de Fernández ya que revisó su WhatsApp y el archivo del Instituto que preside y tiene las cartas selladas en las oficinas y el mensaje escrito por Cafiero, con quien se contactó por WhatsApp.

Mientras que Macri participó mediante una videoconferencia desde Corrientes, el candidato kirchnerista estuvo en un acto en La Pampa celebrando el Día de la Lealtad junto a Cristina Fernández de Kirchner.



Gastón Remy, quien conoce desde hace tiempo a Fernández, se encontró con él en las oficinas de la calle México, en las que el candidato recibe a distintos protagonistas del establishment local e internacional. Además, adelantó a Fernández las posibles inversiones de su empresa en Neuquén, y el candidato justicialista quedó muy bien impresionado por el partner del ex presidente de YPF.