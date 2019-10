Macri: "Permitimos que una minoría tome el control del país, pero hasta acá llegaron"

Un día después del debate, el presidente Mauricio Macri encabezó la marcha del "Sí, se puede" en la plaza central de San Salvador de Jujuy

El presidente Mauricio Macri encabezó la marcha del "Sí, se puede" en la plaza central de San Salvador de Jujuy.

"Esta es una revolución de los pacíficos, una revolución de los que queremos vivir en paz, que no queremos violencia pero tampoco que nos pasen por arriba una y otra vez", dijo.

Ni bien comenzó su discurso, Macri señaló: "No nos vamos a quedar callados mirando cómo nos roban el futuro. Quieren que estemos callados los que pensamos distintos. Ya son muchas veces que tuvimos que aguantar el dedito, el atril, la prepotencia, la soberbia, la canchereada. Esa forma de ejercer el poder". Fue, claro, una referencia Alberto Fernández.

El líder de Cambiemos siguió: "Tenemos que reconocer que somos muchos los que hemos estado en silencio durante muchos años mirando la política y diciendo 'yo en eso no me meto, me da miedo'. Nos equivocamos porque dejamos espacios libres y permitimos que una minoría tome control del país y se apropie del Estado y de lo público y fueron por todo".

Macri concluyó la idea: "Por eso hoy estamos acá porque entendimos que juntos teníamos que decir basta, se acabó, hasta acá llegaron, éste es nuestro país".

El presidente encara una semana de cierre de campaña en busca de revertir los más de 15 puntos que le sacó Alberto Fernández, del Frente de Todos, en las elecciones primarias del 11 de agosto.

Agregó una referencia internacional, al hablar de Bolivia, donde se han disputado elecciones presidenciales en medio de controversias por los resultados.

"Quiero que se escuche hasta Bolivia que sí se puede. Porque también en Bolivia se tienen que respetar las libertades. En todos lados hay que respetar la libertad y a los ciudadanos", dijo el mandatario argentino.​

A propósito del tema, Cancillería argentina había difundido durante este lunes el siguiente texto: "El Gobierno argentino espera se reanude el proceso de escrutinio con todas las garantías de modo que se pueda conocer el pronunciamiento del pueblo boliviano en esta ronda electoral".