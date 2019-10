Vidal: "El domingo se elige si vamos a tener democracia plena o no"

La gobernadora bonaerense lanzó su polémica frase en un acto en Tigre. Allí pidió a los electores que no corten boleta y voten a Macri para Presidente

La gobernadora María Eugenia Vidal aseguró que "el domingo se elige si vamos a tener democracia plena o no", en referencia a los próximos comicios.

En un acto de campaña en la localidad bonaerense de Tigre, la mandataria que busca su reelección en la provincia dijo que escuchó el sentido del voto de las PASO y pidió que los bonaerenses no corten boleta.

"Tenemos que llevar a Mauricio (Macri) a la segunda vuelta. Tenemos que ganar la provincia y acá, en Tigre", dijo.

Afirmó que en estas elecciones "se va a elegir cómo vamos a vivir los próximos cuatro años, quién va a decidir sobre el poder, cómo lo va a administrar, desde qué lugar se va a parar, si vamos a tener respeto o no, si vamos a tener diálogo o no, si vamos a tener democracia plena o no. Eso es lo que vamos a elegir".

La gobernadora bonaerense recalcó que las elecciones provinciales se definen por un sólo voto, sin balotaje.

El dato no es menor ya que las primarias (PASO), la dirigente de Cambiemos consiguió el 34,67% de los votos afirmativos, frente al 52,53% que obtuvo la fórmula Axel Kicillof y Verónica Magario.

"Nos quedan tres días y hay que convencer a amigos, vecinos y familiares de que valió la pena el esfuerzo de estos años, y vamos a seguir trabajando juntos", sostuvo Vidal.

E insistió: "'Sí, se puede', no es un eslogan. Somos los que no se dan por vencidos, los que no bajamos los brazos, los que creemos en una justicia independiente, sin impunidad; donde el periodista no tiene miedo de preguntar, los que no creemos en los escraches. Eso somos. Y eso es lo que nos hace diferentes. No es una persona, es un equipo de millones".