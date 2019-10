En el cierre de campaña de Kicillof, Cristina comparó crisis del modelo chileno con la política de Macri

En la recta final de la campaña electoral, la expresidenta estuvo con el candidato a gobernador bonaerense por el Frente de Todos en el bosque platense

La expresidenta y candidata a vicepresidenta del Frente de Todos, Cristina Fernández de Kirchner, cuestionó que sectores de la dirigencia local hayan tomado como "modelo" a seguir el proyecto político y económico de Chile que lidera Sebastián Piñera, el que llevó a la sociedad a una crisis, y llamó a "democratizar la economía" para "construir una sociedad mejor".

Te puede interesar Imprevisto para Fernández: CGT cuestiona pacto social con meta de precios y salarios máximos

Durante el cierre de campaña del candidato a gobernador bonaerense del espacio, Axel Kicillof, que se realizó en la ciudad de La Plata, la senadora pidió a "todos los argentinos que hagamos un inmenso esfuerzo por abrir nuestra cabeza y nuestros corazones para entender lo que nos quieren vender como un modelo ideal de sociedad, y después termina pasando lo que está ocurriendo ahora en Chile", en alusión a las políticas de ajuste que lleva adelante el presidente Mauricio Macri.

Te puede interesar Un desarrollador demuestra lo que pasaría si argentinos se pusieran de acuerdo

"Tengamos la inteligencia de saber que no hay sociedades buenas que se desarrollen en paz si el crecimiento no es equitativo y se superan las brechas de desigualdad", advirtió la exmandataria.



E hizo hincapié en que "hay que democratizar el país en todos sus aspectos, democratizar la economía", tras lo cual aseveró que "si no se democratiza la economía, va a ser muy difícil construir una sociedad mejor".



En el escenario montado en el Bosque de La Plata, la candidata remarcó: "Es muy buena la discusión y el debate, y es bueno democratizar la economía para que el trabajo no sea un privilegio, para que estudiar sea la ambición de todos los pibes y para que los científicos crean que el país los necesita en vez de irse afuera".

Te puede interesar Piñera ahora pide perdón y lanza paquete de medidas económicas para frenar las protestas en Chile

Además, dijo a los dirigentes que "hay que conservar la humildad" y que así "como le pido a los dirigentes que no se la crean, también le pido a la sociedad que no se crean todo lo que le dicen en la tele nunca más, porque los que han destrozado esto no cayeron de un plato volador".

"Hay que volver a recuperar la felicidad, el derecho a ser felices" porque "eso es lo que queremos los argentinos, los bonaerenses y los platenses: tener el derecho a volver a ser felices", concluyó.

Por su parte, el candidato a gobernador bonaerense por el Frente de Todos, Axel Kicillof, pidió a los votantes que en las elecciones generales del domingo próximo "cuando pongan la boleta en la urna", digan "nunca más al neoliberalismo en la Argentina".



"Vamos a poner la Argentina de pie con Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kichner. La provincia de Buenos Aires fue sometida a políticas que dañan, arruinan y rompen porque este es el corazón productivo del país", dijo el diputado nacional.



A la vez, criticó a los intendentes del oficialismo que "esconden" al presidente Mauricio Macri y a la gobernadora María Eugenia Vidal durante la campaña, analizó que ello "es una estafa electoral" y les pidió que "muestren la boleta completa de quienes los llevaron al poder".



"Den la cara y expliquen cómo fue que no hicieron nada cuando Vidal y Macri le sacaban el trabajo a la gente, cerraban los comercios, empresas y emprendimientos. Son responsables de lo que pasó", expuso y remarcó que el Frente de Todos "vino para cambiar las prioridades".



Sostuvo que "el 27 no sólo discutimos candidaturas a presidente, a gobernador e intendentes, sino que también es importante sacar una conclusión y una enseñanza, reflexionar y aprender de estos cuatro años de Macri y Vidal: si para algo sirvió esta situación que tanta angustia causó es para que cuando pongamos la boleta, digamos 'nunca más' al neoliberalismo en la Argentina".



Asimismo, planteó que la gestión de Juntos por el Cambio "atacó a los maestros, a los trabajadores de la salud, sacó derechos" cuando había dicho "que eran la nueva política y que venían a mejorar".



"Pero ahí los vimos con el marketing político, los globos de colores, los discursos, el coaching y la big data. Vinieron a hacer un proyecto económico desastroso, vestido de engaños y estafas", subrayó el ex ministro de Economía.



Luego aseveró que "querían que la sociedad quedara atontada y privada de la organización y representación política" y agregó que "atacaron al pueblo y despreciaron a sus representantes para que no sólo la gente esté desilusionada y quebrada, sino para que nadie pueda expresar eso, llevarlo a la práctica ni canalizarlo".



Ante el cántico de "vamos a volver" que coreaban los asistentes al acto, Kicillof remarcó que "esto habla de un colectivo y un pueblo organizado, comprometido, a través de sus representantes a los que no les pudieron enseñar a odiar y vuelve con sus mejores tradiciones".



Más tarde apuntó que desde Cambiemos "nos quisieron hacer creer que era un privilegio tener la panza llena" cuando, en realidad, ello "es un derecho" y manifestó que "allí es donde más fracasaron porque el pueblo de la provincia no perdió ni sus valores, ni su solidaridad, ni sus convicciones, ni sus banderas".



"Cuando hicieron el desastre que hicieron, lo único que les quedaba era dividir al campo popular. Pero nuestra base, el pueblo, nos dejó claro para dónde ir diciéndonos a la dirigencia política que tenía que estar unida y que esa era la clave para dar vuelta esa situación".