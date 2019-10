Massa: "Es llamativo que los cuadernos dejaron de ser ceniza y volvieron a ser cuadernos"

El candidato a diputado calificó como "rara" la presentación del material en la Justicia: "El Gobierno está pegando manotazos desesperados"

Sergio Massa calificó como "rara" la aparición de los supuestos originales de los cuadernos de las coimas a cuatro días de las elecciones generales: "Me llama la atención que los cuadernos dejaron de ser cenizas y volvieron a ser cuadernos".



Consultado sobre la presentación judicial de seis de los ocho materiales utilizados en la causa de los cuadernos de las coimas, el candidato a diputado por el Frente de Todos dijo que es "raro" que en la semana previa a los comicios "aparezcan los cuadernos que supuestamente Centeno dijo que los había quemado".



"Él declaró que los había quemado. Entonces, o los quemó o los guardó o aparecieron. O son los originales o no lo son", remarcó sobre la posición del chofer. "En segundo lugar, Alberto ha sido claro: juicio justo, condena o absolución por la justicia, con independencia del poder judicial en su funcionamiento. El que tenga que ir preso irá preso", aseguró acerca de la opinión del candidato a presidente.



"Si las pruebas son pruebas y son verídicas, bienvenidas. Apostemos a que se periten y sean verídicos. Toda prueba que ayuda a investigar corrupción y condenar hechos de corrupción, bienvenida. Pero vuelvo a repetir: a cuatro días de la elección, mágicamente, por un pase de magia, los cuadernos que Centeno había dicho que había quemado aparecen", continuó en declaraciones a TN.



Y enfatizó: "Repito: me llama la atención que a cuatro días de la elección unos cuadernos supuestamente quemados dejaron de ser cenizas y volvieron a ser cuadernos".



Luego, adjudicó esta presentación a una maniobra gubernamental para revertir el resultado de las PASO.



"El Gobierno está todo el tiempo pegando manotazos desesperados, porque en realidad el problema más serio es que se enfrenta a un espejo: la heladera de la gente. Se enfrenta a un fracaso: los jubilados, que no tienen cobertura de los medicamentos. Se enfrenta a Pymes que tienen lonas puestas encima de las máquinas porque están a un treinta o cuarenta por ciento de su capacidad instalada. Se enfrenta a trabajadores que perdieron su trabajo; hubo miles de telegramas de despido en los últimos años", dijo Massa.



Al respecto, concluyó que "el domingo millones de argentinos le van a mandar a Macri y a Vidal el telegrama de despido, para elegir a Alberto como presidente y a Axel [Kicillof] como gobernador".



De regreso al asunto judicial, destacó la importancia de que "en el Estado funcionen mecanismos que consoliden la transparencia".



"Es muy importante que la política le muestre a la sociedad que juega fuerte para erradicar los hechos de corrupción, que investiga los hechos de corrupción. Es una tarea que nos incumbe a todos los sectores políticos", comentó.



También aprovechó para criticar al oficialismo: "Yo voté el desafuero de De Vido, puedo mostrar esa coherencia. En cambio, Juntos por el Cambio tiene que aclarar si vale la posición de Pichetto o de Carrió en las acciones de transparencia del Estado".



Y pidió: "La causa está elevada a juicio oral. Hay un tribunal. Dejemos que el tribunal condene o absuelva de acuerdo a las pruebas".