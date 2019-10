Espert consideró que "por más problemas que tenga Chile actualmente, es un ejemplo a seguir"

El candidato presidencial del Frente Despertar, José Luis Espert, aseguró que su espacio se presentará en los comicios de 2021 y 2023

El candidato presidencial del Frente Despertar, José Luis Espert, aseguró que su espacio se presentará en los comicios de 2021 y 2023, relativizó la alternativa de que el próximo lunes se produzca un movimiento brusco del dólar ante la segura, según su óptica, consagración de Alberto Fernández y tildó de "ignorante" a Matías Kulfas, uno de los principales asesores económicos del postulante del Frente de Todos.



En un mensaje durante los tradicionales almuerzos del Rotary Club porteño, Espert, consideró que "por más problemas que tenga Chile actualmente, sin dudas es un ejemplo a seguir".



"Los países que progresan compiten con el mundo en economías abiertas, tienen un Estado de un tamaño razonable y leyes laborales que promueven la creación de empleo", señaló.



El candidato consideró que el día posterior a las elecciones, "no se va a asistir a una disrupción de los mercados como la que hubo del 12 de agosto", después de las primarias, excepto que el Frente de Todos se imponga por más de 20 puntos. El mensaje apunta a la alternativa de que el nuevo oficialismo cuente con mayoría propia en ambas cámaras legislativas. Sus palabras jugaron en contra de su estrategia de campaña de instalar que, ante la pelea principal ya definida, el verdadero voto útil lo representa su candidatura.



"Si hoy Argentina está a la vera de volver al kirchnerismo es por culpa del gobierno que lo precedió", disparó el economista y pidió el respaldo del electorado a su espacio porque "será la verdadera oposición al kirchnerismo".



Espert resaltó que "va a ser clave lo que diga y haga" el candidato del Frente de Todos, Alberto Fernández, si resulta ganador. "En ese sentido, hay que tener cuidado con la gente que lo rodea porque hay algunos que son más cuadrados que una baldosa", lanzó. "Matías Kulfas es un ignorante", agregó.



Como es habitual en sus intervenciones, también apuntó contra el sindicalismo. "Nos hicieron creer que si no tenemos un sindicalismo delincuente los trabajadores no tendrán derechos", sostuvo para explicar "parte de los problemas argentinos", al tiempo que abogó por tener un "Estado razonable".