Cristina Kirchner: "Estamos cerrando un ciclo para que nunca más vuelva el neoliberalismo"

La candidata a vicepresidente por el Frente de Todos concentró el protagonismo en el acto de cierre de campaña a nivel nacional en Mar del Plata

La candidata a vicepresidenta por el Frente de Todos, Cristina Kirchner, destacó esta tarde en Mar del Plata que esa coalición electoral está "cerrando un ciclo histórico para que nunca más la Patria caiga en manos del neoliberalismo".

La ex mandataria se expresó así al tomar la palabra en el acto de cierre de campaña del Frente de Todos que se realiza en el centro de la ciudad balnearia, encabezado por el candidato presidencial Alberto Fernández.

"No estamos cerrando una campaña electoral, estamos cerrando un ciclo histórico, para que nunca más la Patria vuelva a caer en manos del neoliberalismo", señaló la ex presidenta.

Además, destacó que "Alberto fue el jefe de Gabinete del proyecto político que en el 2003 le devolvió la dignidad a los argentinos", en referencia a su rol en la gestión del ex presidente Néstor Kirchner.

"Fue el Jefe de Gabinete del proyecto político que en el 2003 le devolvió la dignidad a los argentinos, que reestructuró la deuda externa produciendo la quita más importante", señaló.

Y continuó enumerando: "Él estuvo en el gobierno que le pagó al Fondo Monetario Internacional la deuda que arrastrábamos desde 1957. Él fue el jefe de Gabinete del gobierno que comenzó a reconstruir el salario y las jubilaciones de todos los argentinos y argentinas".

Por otra parte, la expresidenta destacó el rol del Estado en el proyecto político que propone el Frente de Todos.

"Esto no es solamente un cierre de campaña con candidatos que vienen a decir cualquier cosa con tal que los voten. No somos así. Estamos acá porque somos hombres y mujeres que tenemos convicciones. Que pensamos que la patria no es una construcción simbólica sino una construcción cotidiana. Creemos en el Estado como el gran igualador de oportunidades".