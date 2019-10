Peña: "A las 21 estarán los primeros resultados aunque las certezas llegarían con el escrutinio definitivo"

El jefe de Gabinete aseguró que las elecciones comenzaron con normalidad en todo el país. También dijo que esperan definiciones antes de la medianoche

En el tradicional desayuno que el macrismo realiza en el Café Tortoni de la Ciudad de Buenos Aires, en la previa de cada elección, el jefe de Gabinete, Marcos Peña, ratificó que a las 21 estará los primeros resultados aunque advirtió que "es posible" que para tener certezas concretas "haya que esperar hasta el escrutinio definitivo".

Peña estaba acompañado por Horacio Rodríguez Larreta, Diego Santilli, Martín Lousteau y otros dirigentes de Vamos Juntos de la Ciudad de Buenos Aires (donde el Jefe de Gobierno busca su reelección). Durante el encuentro, también dijo que las elecciones comenzaron en todo el país "no absoluta normalidad".

Por otro lado, aunque se encuentra en veda electoral, el jefe de Gabiente se mostró optimista en que el oficialismo reduzca la diferencia que sacó el Frente de Todos en las PASO y pueda llegar al balotaje.



Además, resaltó que el oficialismo tiene "más de 180.000 fiscales" distribuidos en todo el país, a quienes les pidió "no distraerse hasta que se cuente el último voto".



"A lo largo del día poner foco en la votación, en la fiscalización, en el recuento, y hasta que se termine de contar el último de los votos, no hay que distraerse. Ya los resultados oficiales estarán a la noche, y hasta es posible que tengamos que esperar hasta el escrutinio definitivo para saber qué es lo que ocurrió la elección", afirmó.



En ese marco, Peña, quien afirmó que el escrutinio provisorio será "mucho más rápido" que el de las PASO, pidió "no darle mucha bola a todos los falsos rumores de números, de encuestas, que además de ser ilegales, en general son truchas y es para generar distracción".



También, a tono con el discurso oficial, aseguró que "es muy importante que todos los votantes, si notan alguna irregularidad, lo denuncie, lo plantee". "Es muy importante que no dejemos naturalizar nada, lo que está en juego es que todos los votos que se emiten, se cuenten", añadió.