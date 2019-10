Vidal felicitó a Kicillof y advirtió que "las urnas no matan los sueños"

La actual gobernadora de la Provincia reconoció la victoria del candidato del Frente de Todos, Axel Kicillof. Dijo que seguirá junto a sus votantes

La gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, reconoció este domingo, alrededor de las 22 hs, el triunfo electoral del candidato del Frente de Todos, Axel Kicillof, y dijo que el economista "hizo una excelente elección".

"Siempre dije que mi compromiso era con todos los bonaerenses. Mi lugar es de servicio así que en los próximos días espero que empecemos juntos una transición democrática como se debe", dijo Vidal al hablar en el bunker de Juntos por el Cambio.

Y agregó: "Voy a seguir al lado de ustedes. Las urnas no matan los sueños, en todo caso nos dicen que este no es nuestro momento, que tenemos que mejorar. No matan lo que pensamos, por eso voy a seguir estando ahí".

"Sigo lista para defender todo lo que logramos juntos estos años. Para seguir luchando contra el narcotráfico, para seguir mejorando los hospitales públicos", afirmó la gobernadora.

"Ustedes nunca me dejaron sola. En todo caso, hoy Dios me dio un descanso para que recupere mis fuerzas y para que volvamos a dar juntos las peleas que hagan falta", planteó.

Victoria aplastante de Kicillof

Axel Kicillof se convirtió este domingo en el gobernador electo de la Provincia de Buenos Aires al cosechar un aplastante triunfo con el 51,92 por ciento de los votos y terminaba definitivamente con el proyecto de reelección de la actual mandataria provincial, María Eugenia Vidal, quien quedaba más de 13 puntos por debajo.

Con el 74,28 por ciento de las mesas escrutadas, el postulante del Frente de Todos le sacaba una ventaja de casi un millón de votos a la referente del PRO: el ex ministro de Economía contaba con 3.886.363 sufragios a su favor, al tiempo que Vidal obtenía 2.901.950.

Al ser una elección en la que se triunfa por mayoría simple y tras haber obtenido 52 puntos en las PASO, el actual diputado nacional le devolvía al peronismo la Gobernación del principal distrito electoral del país, que cuenta con 13.183.598 de ciudadanos habilitados para sufragar.

Afectada por la crisis económica, la gobernadora bonaerense fracasó tiempo atrás en su intento por desdoblar los comicios de los nacionales, para tener más posibilidades de concretar la reelección a la que aspiraba.

En contraposición, el postulante del Frente de Todos se vio beneficiado por ese escenario electoral, tras haber obtenido el respaldo de los intendentes del PJ bonaerense para postularse y representar al principal escenario de la oposición.

De esta manera, así como Kicillof sucederá a Vidal en la Gobernación, la saliente intendenta de La Matanza, Verónica Magario, asumirá el 10 de diciembre al frente del Senado provincial en lugar del radical Daniel Salvador.

En tanto, el candidato de Consenso Federal, Eduardo "Bali" Bucca, cosechaba el 5,13 por ciento; su par del Frente de Izquierda-Unidad, Christian Castillo, 2,79; y el del Frente Nos, Gustavo Álvarez, 1,37.