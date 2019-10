Titular del FMI felicitó por Twitter a Alberto Fernández por su triunfo en las elecciones

La titular del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, felicitó este lunes por la mañana a Alberto Fernández por su triunfo en las elecciones presidenciales del domingo.

Congratulations to President-elect @alferdez on his election! We look forward to engaging with his administration to tackle #Argentina’s economic challenges and promote inclusive and sustainable growth that benefits all Argentines.