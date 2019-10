Carrió anunció que deja la política y se despidió de Mauricio Macri: "Ya cumplí con la Nación y con Dios"

"Me retiro de la política activa, si hay una crisis seguiré presente, pero como ciudadana común", afirmó la diputada tras reunirse con el Presidente

La diputada oficialista Elisa Carrió anunció en la tarde de este lunes que dejará en breve su actividad política y que su banca la ocupará un dirigente "más joven", mientras que pidió que haya una "transición democrática y republicana".

"Mi misión política terminó, iniciare mi jubilación de manera inmediata", y agregó: "Me retiro de la política activa, si hay una crisis seguiré presente, pero como ciudadana común".

Al respecto dijo que deja su actividad en un momento en que "las fuerzas están equilibradas en el parlamento" y en que "hay 10 millones de personas que quieren justicia y se movilizarán si se pacta impunidad". Según informó, dejará su banca en Diputados cuando se le conceda la jubilación en trámite.

La diputada se pronunció así al retirarse anticipadamente de la reunión de la Mesa de Acción Política de Juntos por el Cambio que se realiza en la Casa Rosada, con los principales dirigentes del oficialismo.

Misión cumplida, la República está asegurada gracias a Dios. ???????? ???????? pic.twitter.com/AKrFsTD2BS — Elisa Lilita Carrió (@elisacarrio) 28 de octubre de 2019

Más tarde, luego de la reunión con Macri, la diputada publicó un mensaje en Twitter donde afirma que "la República está asegurada".

Más tarde, en diálogo con el canal TN, Carrió afirmó que está "contentísima" con el resultado de la elección de este domingo. "Estaba convencida que podíamos dar vuelta el resultado y realmente lo dimos", afirmó.

Y explicó sobre su alejamiento de la actividad política: "Quiero tener actividad privada, darme todos los gustos que me tenga que dar".

Además, aclaró que ella no propiciará una ruptura con la alianza saliente del gobierno. "Seguimos en Juntos por el Cambio. Ahora no me van a tener como referente política, pero sí como referente de la Nación, como amiga", sostuvo.

"Ya cumplí con la Nación y con Dios", sentenció.