Alberto F. ya designó el equipo que coordinará la transición hasta el 10 de diciembre

Alberto Fernández dispuso que Santiago Cafiero, Eduardo "Wado" De Pedro, Vilma Ibarra y Gustavo Béliz lideren la transición hasta su asunción

El presidente saliente Mauricio Macri recibió este lunes en Casa Rosada al presidente electo Alberto Fernández para dar inicio a la transición que culminará el próximo 10 de diciembre cuando el referente del Frente de Todos asuma formalmente la presidencia y ponga así fin a la fugaz experiencia de Cambiemos en el poder.



Pocas horas después de ese encuentro más bien protocolar trascendieron los nombres que integran el equipo designado por Alberto para capitanear la transición. Santiago Cafiero, su jefe de campaña y probable jefe de Gabinete; el ex secretario general de la Presidencia, Eduardo "Wado" De Pedro; el ex ministro de Justicia de la Nación, Gustavo Béliz y la ex diputada y senadora, Vilma Ibarra, serán los encargados de llevar adelante esta etapa.



Alrededor de 40 personas trabajarán en el traspaso de una gestión a la otra. Una de las primeras cosas que se acordaron durante el encuentro que mantuvieron esta mañana fue mantener una "línea directa" entre Alberto y Macri y la conformación del equipo del Frente de Todos que tendrá acceso a los datos de la administración nacional.



En tanto del lado del gobierno nacional, Macri dispuso que Marcos Peña, Hernán Lacunza y Rogelio Frigerio articularán la transición con los designados por el presidente electo.