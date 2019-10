Desde Venezuela, Diosdado Cabello celebró el triunfo de Alberto Fernández

El presidente de la Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela dijo que "la brisa de (Juan Domingo) Perón y Néstor Kirchner se siente en Argentina"

El presidente de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) de Venezuela, Diosdado Cabello, felicitó a Alberto Fernández luego del triunfo electoral del último domingo y destacó que "la brisa de (Juan Domingo) Perón y Néstor Kirchner se siente en Argentina".

Además, el dirigente chavista ironizó sobre la situación económica argentina, al asegurar que en cien años el país todavía seguirá pagando la deuda del gobierno de Mauricio Macri con el FMI.

Cabello saludó a Fernández minutos después del resultado electoral del domingo en Argentina, a través de un comunicado para felicitar a la fórmula compuesta por Alberto Fernández y Cristina Kirchner.

"En Argentina ahora tenemos un nuevo presidente, una nueva cara. La brisa de Perón y Néstor Kirchner se siente en Argentina. Un pueblo que fue capaz de cambiar por los votos el destino al que los llevaba el otro presidente", manifestó el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) chavista, durante una conferencia en Bolívar.

Cabello afirmó que con el resultado "triunfa en Argentina el pueblo. Triunfa en Argentina la fuerza liberadora de un pueblo".

En esa línea, el dirigente chavista criticó la gestión económica de Macri y señaló: "Los niños que nazcan en el año 2119, dentro de cien años, tienen que pagar la deuda que ha adquirido Macri".

El lunes por la mañana, Maduro celebró en un comunicado "la contundente victoria electoral" de Fernández y de "la compañera" Cristina Kirchner. Se trata, según el dictador chavista, de "un triunfo que sin duda expresa la esperanza del pueblo argentino".

Poco después, el mandatario felicitó en Twitter "al heroico pueblo argentino" porque "en un ejercicio histórico democrático han derrotado al neoliberalismo del FMI".

La advertencia de Cabello a Alberto Fernández

En agosto pasado, tras las elecciones primarias PASO, el dirigente chavista le envió un mensaje a Fernández, quien había tildado de "gobierno autoritario" al de Maduro.

"Me alegro mucho por el esfuerzo y el valor del pueblo argentino. Ojalá, Dios querido, que no me equivoque, que a quien están eligiendo no vaya a creer que lo están eligiendo porque es él", señaló por ese entonces Cabello, y en clara alusión a la figura de Cristina Kirchner, compañera de fórmula de Fernández.

Cabello es uno de los hombres más importantes de la dictadura chavista. Vicepresidente del partido de Gobierno y líder de la Asamblea Constituyente, es también blanco de las sanciones estadounidenses por diversos delitos transnacionales.