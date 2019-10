Santiago Cafiero cruzó a Luis Majul por opinar que Alberto Fernández "ganó, pero perdió"

El asesor del presidente electo acudió a las redes sociales para burlarse de la idea de que las elecciones generales marcaron una derrota para el peronismo

Santiago Cafiero, uno de los hombres de mayor confianza de Alberto Fernández, salió a cuestionar al periodista Luis Majul, quien afirmó que el presidente electo "ganó" la elección para la jefatura de Estado "pero perdió" al no conseguir una posición dominante en el Congreso por no poder repetir los resultados de las PASO.

Integrante del equipo de transición, Cafiero, politólogo de 40 años y nieto del histórico dirigente peronista, se perfila para ser uno de los nombres centrales en el próximo Gabinete, sea como jefe del mismo o como secretario general de la presidencia.

Tras la victoria del Frente de Todos en las elecciones generales del domingo 27 de octubre, que consagraron a Fernández como presidente en primera vuelta, varios analistas marcaron como una derrota parcial el hecho de haber obtenido una diferencia menor a la conseguida en las PASO.

En esa línea opinó Luis Majul, que en su editorial de A24 consideró que Mauricio Macri "perdió" la presidencia "pero ganó" al recortar la brecha y posicionarse como jefe de la oposición, mientras que el candidato opositor "ganó" la jefatura de Estado "pero perdió" al no conseguir una posición dominante, que lo obligará a negociar dentro y fuera de su espacio político.

Cafiero acudió a las redes sociales para burlarse del eje discursivo, al que vinculó con las frases del oficialismo. "De los creadores de 'no vuelven más' y el último éxito 'si, se puede'; no se pierdan 'perdió pero ganó'", escribió el dirigente en su cuenta de Twitter, donde además publicó una foto del programa de Majul. El periodista, por su parte, no respondió aún a la chicana.

Alberto Fernández tuvo una campaña marcada por sus cruces con diversos periodistas. El último ocurrió el lunes 21 de octubre, antes de los comicios, cuando mandó a "trabajar" a un cronista que le preguntaba por el rol de Cristina Fernández de Kirchner en la campaña.

"Voy a seguir atendiendo a todos los periodistas que me hagan las preguntas del manual macrista", prometió el dirigente en julio pasado, tras lo cual -no obstante-adoptó un tono menos confrontativo.